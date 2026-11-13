Làm thế nào để phát hiện và trọng dụng đúng người tài?

Phá bỏ quan niệm lối mòn để định hình chính xác khái niệm người tài

Một trong những khó khăn lớn nhất trong công tác cán bộ lâu nay là việc đánh giá đúng người tài. Trong khu vực công, thực tế cho thấy, khái niệm “người tài” đôi khi vẫn bị đánh đồng với người có bằng cấp cao hoặc thâm niên lâu năm. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng, muốn phát hiện đúng người tài, trước hết phải trả lời đúng một câu hỏi cốt lõi: Chúng ta cần người có hồ sơ đẹp, hay người có khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước? Bằng cấp và thâm niên là những thông tin cần thiết để xem xét quá trình đào tạo, tích lũy kinh nghiệm, nhưng không thể là thước đo quyết định của tài năng. Có người có học vị rất cao nhưng lúng túng trước một tình huống thực tế; ngược lại, có người không nổi bật về bằng cấp lại có khả năng tổ chức công việc, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo ra những chuyển biến rất rõ ràng.

Người tài phải được nhận diện bằng khả năng, năng lực và sản phẩm tạo ra. Ảnh minh họa

Đồng quan điểm đó, đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cho rằng, việc nhận diện người tài ở đất nước ta trong thời gian qua rất khó khăn khi có nhiều quan niệm cho rằng người tài là phải có học vị cao, phải là giáo sư, tiến sĩ hoặc có bằng cấp ở nước ngoài. Tuy nhiên, cần nhận diện thật kỹ, thật chính xác, rành mạch, rõ ràng, cụ thể và khách quan thế nào là người tài, bởi học vị cao suy cho cùng mới chỉ là một điều kiện cần chứ chưa đủ. Người tài phải được nhận diện bằng khả năng, năng lực và sản phẩm tạo ra, xem sản phẩm của người đó có được mọi người chấp nhận và nhân rộng ra để học tập kinh nghiệm hay không, và có mang lại lợi ích thiết thực cho quốc gia dân tộc, cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hay không. Người được coi là người tài ngoài năng lực chuyên môn còn cần phải có phẩm chất, đạo đức, sự khiêm tốn để gắn kết với tập thể và phụng sự nhân dân.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Người tài trong khu vực công, theo phân tích sâu sắc của PGS.TS Bùi Hoài Sơn, phải được nhận diện ở bốn phương diện gắn bó chặt chẽ với nhau, bao gồm có phẩm chất, đạo đức, sự liêm chính và khát vọng phụng sự; có năng lực chuyên môn và tư duy độc lập để nhìn đúng bản chất vấn đề; có khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm, kết quả cụ thể; và có năng lực tập hợp, phối hợp, tạo ra giá trị cho tập thể. Đặc biệt, người tài không chỉ làm tốt phần việc của mình mà còn làm cho bộ máy vận hành tốt hơn, người dân được phục vụ tốt hơn.

“Điều đáng mừng là tinh thần này đã được thể hiện rất rõ trong Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026. Chuyển từ đánh giá bằng hồ sơ sang đánh giá bằng phẩm chất, năng lực, sản phẩm, hiệu quả và uy tín là một bước thay đổi rất quan trọng. Nói ngắn gọn, người tài không phải là người nói hay nhất về công việc, mà là người tạo ra giá trị được thực tiễn kiểm chứng”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Thử thách qua việc khó

Ranh giới giữa tư duy đột phá và sự tùy tiện nằm ở mục đích, căn cứ, phương pháp và trách nhiệm. Người tài thường đi kèm với tư duy phản biện và sẵn sàng thách thức các lối mòn quy trình. Người có tư duy đổi mới không phản biện chỉ để thể hiện cái tôi, càng không lấy danh nghĩa sáng tạo để đứng ngoài pháp luật và kỷ luật tổ chức. Họ chỉ ra được vì sao cách làm cũ không còn phù hợp, đưa ra phương án tốt hơn dựa trên bằng chứng, lường trước rủi ro và sẵn sàng chịu trách nhiệm về đề xuất của mình. Ngược lại, cá tính mạnh nhưng thiếu năng lực thường dừng ở phê phán, không có lời giải khả thi, hoặc coi thường sự phối hợp và lợi ích chung.

Để phân biệt giữa một người tài có tư duy đột phá, muốn cải tiến công việc với một người chỉ có cá tính mạnh hoặc thiếu tính tuân thủ, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, người lãnh đạo có thể đặt ra những câu hỏi rất cụ thể như: Anh/chị muốn thay đổi điều gì? Căn cứ thực tiễn và pháp lý ở đâu? Phương án thay thế đem lại lợi ích gì cho người dân và tổ chức? Và nếu kết quả không như kỳ vọng thì xử lý rủi ro và chịu trách nhiệm thế nào?

“Một ý tưởng tốt phải chịu được sự chất vấn như vậy, đồng thời cần tạo môi trường để cán bộ được tranh luận thẳng thắn, được bảo lưu ý kiến đúng quy định, không bị quy kết là khó bảo chỉ vì nói khác số đông”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói, đồng thời khẳng định: Kỷ luật và sáng tạo không đối lập nhau bởi kỷ luật tạo ra giới hạn bảo đảm lợi ích chung, còn sáng tạo giúp tìm ra cách làm tốt hơn trong những giới hạn đó hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thay đổi những quy định đã lạc hậu. Một tổ chức lành mạnh phải biết phân biệt người dám nghĩ vì việc chung với người thích làm khác để khẳng định bản thân.

Cần phân biệt giữa một người tài có tư duy đột phá, muốn cải tiến công việc với một người chỉ có cá tính mạnh hoặc thiếu tính tuân thủ. Ảnh minh họa

Trước những ý kiến cho rằng phương pháp phát hiện người tài chính xác nhất là giao việc khó và đánh giá qua kết quả cụ thể, sản phẩm đầu ra, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, giao việc khó là cách rất tốt để nhận diện năng lực, nhưng chỉ công bằng khi có một “luật chơi” rõ ràng ngay từ đầu. Mỗi nhiệm vụ phải xác định được mục tiêu, sản phẩm cần đạt, thời hạn, thẩm quyền, nguồn lực và mức độ phức tạp, đồng thời làm rõ phần kết quả thuộc trách nhiệm của cá nhân và phần chịu tác động bởi hoàn cảnh khách quan. Không thể giao hai người hai việc có độ khó và điều kiện rất khác nhau rồi so sánh họ chỉ bằng số lượng văn bản đã hoàn thành.

Nghệ thuật trọng dụng nhân tài của người đứng đầu

Đề cập vấn đề cần cơ chế đo lường ra sao để việc đánh giá qua thử thách thực tế bảo đảm công tâm, khách quan và không phụ thuộc vào cảm tính của người đứng đầu, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho hay, KPI có thể đo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu ra, còn OKR giúp xác định mục tiêu đột phá và những kết quả then chốt. Tuy nhiên, không nên biến những công cụ này thành một cuộc chạy đua con số. Với cán bộ tham mưu chính sách, chẳng hạn, không thể chỉ đếm số báo cáo, mà phải xem kiến nghị có được sử dụng không, có góp phần tháo gỡ vướng mắc không, tác động đến đời sống ra sao. Với bộ phận giải quyết thủ tục hành chính, phải đo cả thời gian, độ chính xác, chi phí tuân thủ và sự hài lòng thực chất của người dân.

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp.

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, người giỏi, đặc biệt giỏi thường có cá tính, cho nên cấp lãnh đạo nhận diện người tài không vì cá tính đó mà bỏ qua những việc làm, những đóng góp, sáng tạo tích lũy của người tài mang lại cho đất nước và quốc gia. Người sử dụng người tài phải biết cách để dùng người tài, điều hành, hướng dẫn, chỉ đường cho họ để họ làm cho đến nơi đến chốn và làm tốt hơn, qua đó tạo nên một mối hài hòa, gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa tư duy lãnh đạo và người tài.

Đánh giá người tài ngoài đánh giá bằng thực thụ, bằng sản phẩm của họ làm ra, cũng cần đánh giá bằng KPI và qua thực tiễn kiểm nghiệm đã có sự kiểm chứng, tích lũy, và việc kiểm chứng kiểm nghiệm đó được đa số những nhà khoa học, những người trong giới tài, những chuyên gia thừa nhận với nhau. “Có như vậy mới nhận xét, đánh giá người tài mang tính khách quan, công tâm, vô tư để chúng ta không thể để lọt mất người tài, đồng thời việc đánh giá phải nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau để thấy hết những mặt tích cực và giá trị bền vững mà nhân tài cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của dân tộc”, đại biểu Phạm Văn Hòa phân tích.

Nghị định số 335/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa cách đánh giá công chức theo thang điểm 100, trong đó kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm tối đa 70 điểm và tiêu chí chung tối đa 30 điểm. Vấn đề là tổ chức thực hiện phải nghiêm túc: Chuẩn hóa danh mục sản phẩm theo vị trí việc làm, quy đổi theo độ khó, lưu bằng chứng số, có phản hồi đa chiều, có cơ chế giải trình và xem xét lại kết quả. Người đứng đầu có quyền đánh giá, nhưng không được là nguồn phán xét duy nhất, bởi đánh giá đúng người tài phải dựa trên dữ liệu có thể kiểm chứng, chứ không dựa trên mức độ “hợp ý” với lãnh đạo.