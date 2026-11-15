Lan tỏa sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc và bản sắc Việt Nam tại Nhật Bản

Chương trình được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội Doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu, cùng sự đồng hành của các hội đoàn, doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng và đông đảo tình nguyện viên.

Với thông điệp “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa văn hóa - Hướng về tương lai”, Ngày hội Đại đoàn kết năm nay ghi dấu ấn với chương trình diễu hành biểu dương sức mạnh cộng đồng, mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026”, nghi thức xác lập kỷ lục và chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể dục thể thao.

Đại đoàn kết dân tộc - Sức mạnh vượt qua mọi khoảng cách địa lý

Diễn ra trong những ngày hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, Ngày hội tại Fukuoka mang ý nghĩa đặc biệt trong việc lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy trí tuệ, tâm huyết và nguồn lực của cộng đồng kiều bào trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đặc biệt, Ngày hội diễn ra chỉ ít ngày sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ngày 8/11, mang theo những tình cảm, kỳ vọng và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka - bà Trịnh Thị Mai Phương một mặt bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka và khu vực Kyushu - Okinawa ngày càng trưởng thành, năng động, đoàn kết, hội nhập tích cực và có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội sở tại cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Mặt khác, đánh giá cao ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết năm nay, đặc biệt là không gian “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026” - nơi những nét đẹp văn hóa, ẩm thực, trang phục truyền thống và tiếng Việt được giới thiệu sinh động. Đây không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế mà còn giúp thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về cội nguồn dân tộc.

Bà Trịnh Thị Mai Phương cũng nhấn mạnh lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, khẳng định lời dạy của Người càng có ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - nơi tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh để bà con gắn bó, hỗ trợ nhau và cùng hướng về Tổ quốc.

Bà Trịnh Thị Mai Phương - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phát biểu tại sự kiện.

Đặc biệt, chỉ ít ngày trước, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, tại cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ngày 8/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành những tình cảm sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt tới bà con kiều bào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng và mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ, tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước và trở thành cầu nối vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Bà Trịnh Thị Mai Phương bày tỏ tin tưởng những tình cảm và lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chính là nguồn động viên, khích lệ để cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu - Okinawa tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, hội nhập thành công và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Từ những ý nghĩa to lớn đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nhật Bản không chỉ là sự kiện đưa một hoạt động truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến với đồng bào xa quê hương, mà đây còn là hình thức thiết thực để củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

Để mỗi người Việt xa quê luôn có một cộng đồng

Mở đầu Ngày hội là chương trình diễu hành biểu dương sức mạnh cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu, với sự tham gia của các hội đoàn, doanh nghiệp, du học sinh, người lao động, các gia đình Việt - Nhật và thế hệ trẻ người Việt Nam.

Trong sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc, những bước chân cùng hướng về một điểm hội tụ đã tạo nên hình ảnh giàu ý nghĩa về một cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, năng động, tự tin hội nhập và luôn hướng về cội nguồn.

Phát biểu trong buổi lễ khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Duy Anh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng Ban Tổ chức, khẳng định: “Hai tiếng ‘Đại đoàn kết’ đối với người Việt Nam chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu. Đó là sức mạnh đã đi cùng dân tộc qua nhiều thế hệ; là sợi dây nối những người Việt dù sinh sống ở trong nước hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới”.

Ông Nguyễn Duy Anh phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Nguyễn Duy Anh, những người Việt Nam ở nước ngoài có thể khác nhau về quê quán, nghề nghiệp, thế hệ và hành trình sống, nhưng vẫn cùng chung một cội nguồn, một tiếng Việt, một nền văn hóa và một tình yêu dành cho Tổ quốc. Tiếp nối những thành công của lần tổ chức đầu tiên vào năm 2025, Ngày hội Đại đoàn kết năm nay cho thấy sự trưởng thành trong năng lực tổ chức, kết nối và huy động nguồn lực của các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản.

Đáng chú ý, sự tham gia của đại diện các tổ chức tôn giáo tại Ngày hội cũng là biểu hiện sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng sự đa dạng về tín ngưỡng, tôn giáo và cùng hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Sư cô Thích Tâm Trí - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, chia sẻ về ý nghĩa của việc xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, biết sẻ chia và nâng đỡ nhau trong cuộc sống xa quê hương: “Dù có thể khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo hay hoàn cảnh sống, chúng ta vẫn cùng chung một cội nguồn dân tộc. Đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi: biết yêu thương, sẻ chia, nâng đỡ nhau nơi đất khách và cùng hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực. Khi mỗi người biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, đó cũng là cách chúng ta góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế”.

Sư cô Thích Tâm Trí (đứng) tham gia và phát biểu tại sự kiện.

Sự kết nối giữa các hội đoàn, tổ chức xã hội, chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp và các thế hệ người Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp, quy tụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kể cả ở những địa bàn xa Tổ quốc.

Một Việt Nam thu nhỏ giữa lòng Fukuoka

Điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội năm nay là mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026”, với 10 không gian văn hóa được xây dựng từ sự chung tay của các hội đoàn, nhóm đồng hương, doanh nghiệp, gia đình và tình nguyện viên người Việt Nam tại Nhật Bản, bao gồm: Không gian “Đất Tổ Phú Thọ - Cội nguồn Việt Nam”, “Hà Nội - Ngàn năm văn hiến”, “Bắc Ninh - Miền di sản văn hóa quan họ”, “Biển đảo quê hương - Hoàng Sa, Trường Sa”, “Không gian văn hóa Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh”, “Không gian văn hóa Huế - Đà Nẵng”, “Tây Nguyên - Sắc màu đại ngàn”, “Nam Bộ - Văn hóa miền sông nước”, “Không gian văn hóa 54 dân tộc Việt Nam”, và “Không gian cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu”.

Các khối diễu hành rạng ngời trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Fukuoka.

Mỗi không gian mang một câu chuyện riêng về đất nước, con người Việt Nam, được thể hiện thông qua những biểu tượng văn hóa, trang phục truyền thống, hình ảnh di sản, sản vật địa phương, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm. Từ những dấu ấn của vùng đất cội nguồn dân tộc, những nét đẹp văn hiến Thăng Long, văn hóa quan họ Bắc Ninh, đến sắc màu đại ngàn Tây Nguyên và không gian sông nước Nam Bộ, tất cả cùng góp phần tái hiện hình ảnh một Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Đặc biệt, không gian giới thiệu về Hoàng Sa, Trường Sa gửi gắm tình yêu biển đảo quê hương, góp phần bồi đắp nhận thức về lịch sử, địa lý và chủ quyền quốc gia cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Một sáng kiến đáng chú ý tại Ngày hội năm nay là “Hộ chiếu Làng Việt Nam”, giúp khách tham quan thực hiện hành trình khám phá và lưu giữ những dấu ấn văn hóa tại từng không gian. Thông qua những con dấu biểu trưng, hình ảnh và biểu tượng đặc trưng của các vùng miền, mỗi cuốn hộ chiếu trở thành một sản phẩm lưu niệm mang giá trị giáo dục, giúp người tham dự thêm hiểu về sự phong phú của văn hóa Việt Nam.

Đối với những em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, đây cũng là cơ hội để tiếp cận văn hóa quê hương bằng những trải nghiệm trực quan, gần gũi, từ đó nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào về nguồn cội.

Xác lập kỷ lục mới về quảng bá văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản

Một trong những dấu ấn nổi bật của Ngày hội năm nay là việc Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) công bố và trao chứng nhận xác lập kỷ lục: “Làng Việt Nam tại Fukuoka” - Mô hình tổ chức đồng thời nhiều không gian giới thiệu, quảng bá và trải nghiệm các giá trị văn hóa, di sản đặc trưng của Việt Nam nhất trong một chương trình cộng đồng tại Nhật Bản. (Nhân ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản - Lần thứ II, năm 2026).

Tiết mục Văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Fukuoka.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh - Tổng Thư ký Liên minh Kỷ lục Thế giới, Phó Chủ tịch Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Kỷ lục Việt Nam, đã trao chứng nhận kỷ lục cho đại diện Ban Tổ chức, với sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương cùng các đại biểu và đông đảo bà con kiều bào. Kỷ lục lần này tiếp nối hai dấu ấn kỷ lục được xác lập trước đó thông qua các hoạt động cộng đồng tại Fukuoka, với sự tham gia tổ chức, đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.

Giá trị của kỷ lục không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng không gian văn hóa được giới thiệu, mà quan trọng hơn, là sự ghi nhận đối với khả năng tập hợp, huy động nguồn lực và sức sáng tạo của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Việc xác lập kỷ lục cũng mở ra triển vọng nhân rộng mô hình “Làng Việt Nam” tại các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống trên thế giới, góp phần phát huy vai trò của kiều bào trong công tác thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa.

Phát huy nguồn lực kiều bào, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, Đại hội Thể dục Thể thao và Giải bóng đá Cúp Đại Đoàn Kết Kyushu 2026 tiếp tục tạo không gian giao lưu rộng mở cho cộng đồng. Đặc biệt, giải bóng đá năm nay mở rộng sự tham gia của các đội bóng đến từ những cộng đồng quốc tế đang sinh sống tại Nhật Bản, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và xây dựng tình hữu nghị thông qua thể thao.

Sự chung tay của đông đảo các doanh nghiệp, hội đoàn và tổ chức xã hội trong sự kiện đã cho thấy những tiềm năng to lớn trong khả năng phát huy nguồn lực kiều bào không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, mà còn trong các hoạt động văn hóa, giáo dục, xây dựng cộng đồng và đối ngoại nhân dân.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là nguồn lực quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài, bằng tri thức, kinh nghiệm, uy tín và những đóng góp của mình, đều có thể trở thành một nhịp cầu kết nối Việt Nam với thế giới, đưa hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc, năng động, đổi mới và có trách nhiệm đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân đã xác lập thành công kỷ lục Làng Việt Nam tại Fukuoka.

Từ Fukuoka, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được bồi đắp bằng những hành động cụ thể, bằng trách nhiệm với cộng đồng, bằng tình yêu dành cho tiếng Việt, văn hóa Việt và bằng khát vọng chung tay đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.