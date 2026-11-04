Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 3/11

Theo thông báo của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo mở cửa trở lại để đón nhân dân và khách quốc tế từ ngày 3/11/2026.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo đó, các nội dung trong kế hoạch tu bổ định kỳ công trình Lăng năm 2026 đến nay đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện mở cửa trở lại để đón tiếp, phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, sinh hoạt chính trị, văn hóa.