Lạng Sơn kiện toàn các chức danh HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thứ Năm, 21:06, 26/03/2026
VOV.VN - Chiều 26/3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND theo quy định.

Kỳ họp đã tiến hành bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu trưởng ban các ban HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với tỷ lệ 100% phiếu bầu tán thành, bà Đoàn Thị Hậu tái cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông: Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2026 - 2031; Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi nghe giới thiệu nhân sự bầu trưởng các ban của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Hoàng Văn Tài, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Ông Vy Quang Dũng, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Ông Vũ Quang Hưng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

lang son kien toan cac chuc danh hDnd, ubnd tinh nhiem ky 2026 - 2031 hinh anh 1
Với tỷ lệ 100% phiếu bầu tán thành, bà Đoàn Thị Hậu tái cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh Thanh Bình

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của UBND. Theo đó, với số phiếu tuyệt đối 50/50, ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm có: ông Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026; bà Trần Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Đoàn Thị Hậu, sinh năm 1969, dân tộc Tày, quê quán huyện Chi Lăng cũ (nay là xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Bà có trình độ Thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn, Cao cấp lý luận chính trị. Bà từng kinh qua các chức vụ như: Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn. Hiện bà Đoàn Thị Hậu là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, sinh năm 1976, quê quán huyện Quỳnh Lưu (cũ), tỉnh Nghệ An, có trình độ Thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực và Cao cấp lý luận chính trị. Trong suốt quá trình công tác, ông đã trải qua nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan nhà nước, từ Kiểm toán Nhà nước, Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương), đến Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Hiện tại ông Nguyễn Cảnh Toàn là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Ươm mầm từ bản làng, thể thao Sơn La vươn tầm cao mới

VOV.VN - Những ngày cận kề bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh tại các thôn bản vùng biên tỉnh Lạng Sơn. Thông tin về ngày bầu cử được đưa đến từng hộ dân, giúp cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hoạt động xuất khẩu nông sản, hoa quả qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng sôi động trở lại. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng mạnh so với thời điểm trước Tết.

