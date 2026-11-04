Lào Cai đạt 97,35 điểm, vào nhóm 13 địa phương giải ngân vốn đầu tư công rất tốt

Theo Báo cáo số 908/BC-BTC ngày 3/11/2026 của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2026, đến hết ngày 31/10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt 76,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, nếu không tính 5% kế hoạch vốn ngân sách địa phương tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Trường hợp tính trên tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 74,1%, tương ứng 708.567,4 tỷ đồng.

Tỉnh Lào Cai đạt 97,35/100 điểm, xếp trong nhóm 13 địa phương giải ngân rất tốt

Trong bối cảnh tiến độ giải ngân giữa các bộ, ngành, địa phương còn có sự chênh lệch, Lào Cai đạt 97,35/100 điểm tại bảng chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, nằm trong nhóm 13 địa phương có kết quả giải ngân rất tốt. Cùng nhóm này có các địa phương như Điện Biên, Hải Phòng, Cà Mau, Gia Lai, Khánh Hòa...

Đối với kế hoạch vốn được kéo dài từ các năm trước, Lào Cai đạt 100/100 điểm, thuộc nhóm 17 địa phương có kết quả giải ngân rất tốt. Kết quả này cho thấy tiến độ triển khai, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân tại một số bộ, ngành và địa phương vẫn còn chậm. Cả nước còn 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung. Những khó khăn trong thủ tục đầu tư, công tác chuẩn bị dự án và tổ chức thực hiện tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Kết quả trên là cơ sở để Lào Cai tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện từng dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.