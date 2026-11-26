Thứ Năm, 06:00, 26/11/2026

Lấy người dân làm trung tâm, lấy đồng thuận xã hội là thước đo phát triển

VOV.VN - Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới ban hành ngày 22/8/2026 vừa qua là một quyết sách quan trọng thể hiện tư duy chủ động của Đảng ta trong tình hình mới, giúp người dân nâng cao kỹ năng thông tin xấu độc, nâng cao sức miễn dịch của hệ tư tưởng.