Lấy "xây" làm gốc, "quản trị chủ động" để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chuyển từ phòng thủ sang quản trị chủ động

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng không thể chỉ dừng ở việc phát hiện và phản bác thông tin sai trái, thù địch khi chúng xuất hiện. Vấn đề cốt lõi là phải chủ động nắm bắt tình hình, dự báo diễn biến tư tưởng, định hướng dư luận và xây dựng thế trận thông tin tích cực.

Tham luận tại hội thảo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đã trở thành động lực trung tâm tái cấu trúc toàn diện phương thức quản trị quốc gia và đời sống xã hội. Không gian mạng là nơi diễn ra các hoạt động giao thương, trao đổi tri thức, đặc biệt là cuộc cọ xát ý thức hệ, đấu tranh tư tưởng sắc bén, phức tạp và phi tuyến tính.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hiển, trong môi trường số hóa không biên giới, thông tin lan truyền với tốc độ ánh sáng, tạo ra một trận địa tư tưởng nhiều chiều, khó kiểm soát theo các phương pháp truyền thống. Các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị triệt để khai thác các thuật toán phân phối nội dung tự động, các lỗ hổng trong hệ thống an ninh thông tin để phát tán quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo và hạ uy tín của tổ chức Đảng nhằm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với vai trò điều hành của Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng.

Vì vậy, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay không còn giới hạn ở các diễn đàn học thuật truyền thống mà đã trở thành cuộc chiến trực diện, khốc liệt, đòi hỏi năng lực phản ứng theo thời gian thực trên không gian số.

Trước yêu cầu đó, Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng ra đời đã đặt ra yêu cầu với toàn Đảng và hệ thống chính trị: Phải chuyển dịch mạnh mẽ phương thức hoạt động, từ thế phòng ngự, phản ứng thụ động sang chủ động quản trị, dẫn dắt và định hình nhận thức số.

Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Ảnh: Huy Thương

Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận từ sớm

Cùng bàn về yêu cầu đổi mới phương thức thực hiện, ông Lê Đình Thục, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận xét, trong bối cảnh cách mạng công nghệ lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, nếu công tác tư tưởng vẫn duy trì phương thức tuyên truyền một chiều mang tính truyền thống hoặc chỉ tập trung phòng thủ thụ động - chờ đợi các quan điểm sai trái xuất hiện rồi mới tiến hành phản bác - thì hệ thống chính trị sẽ rơi vào tình thế bất lợi.

Sự lan truyền tự do của thông tin xấu độc trên mạng xã hội với sự trợ giúp của các thuật toán hướng đối tượng có khả năng thao túng tâm lý đám đông rất nhanh chóng. Quy định số 19-QĐ/TW đã mang đến một tư duy chiến lược mang tính đột phá về chất: Chuyển đổi toàn trình phương thức công tác tư tưởng từ “phòng ngự” sang “quản trị chủ động”.

Ông Lê Đình Thục phân tích, bản chất lý luận của sự chuyển dịch này là việc khẳng định thế trận chủ động dự báo dư luận xã hội, làm chủ trận địa thông tin trên không gian mạng trên cơ sở giữ vững “bốn kiên định”: kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Đây là những giá trị bản sắc lý luận then chốt nhất, nền móng vững chắc nhất để toàn Đảng tiến bước ổn định trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Ông Lê Đình Thục nhấn mạnh, để hiện thực hóa yêu cầu đó, các tổ chức Đảng, nhất là các cơ quan tham mưu chuyên trách, phải chủ động thiết lập nghị sự. Thay vì chạy theo xử lý khủng hoảng truyền thông, công tác tư tưởng phải đi trước một bước, sử dụng các công nghệ phân tích dữ liệu lớn, hệ thống lắng nghe dư luận xã hội tích hợp AI để nắm bắt nhanh chóng, chính xác diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức và bẻ gãy các chiến dịch thông tin thù địch ngay từ lúc manh nha. “Quản trị chủ động không đồng nghĩa với áp đặt nhận thức, mà phải dựa trên sức thuyết phục của lý luận, tính chính xác khoa học và thực tiễn sinh động của đất nước’, ông Lê Đình Thục nêu.

Lấy xây dựng môi trường thông tin tích cực làm nền tảng

Một nội dung quan trọng khác trong đổi mới công tác tư tưởng là giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa “xây” và “chống”. Theo ông Lê Đình Thục, trong mối quan hệ này, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài và xuyên suốt, còn “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách.

“Xây” ở đây không chỉ là tuyên truyền lý luận suông mà là xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh, cung cấp các học liệu chính thống, trực quan hóa các chủ trương, đường lối để cán bộ và nhân dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ thực hành. Khi thông tin tích cực, khoa học chiếm lĩnh không gian số thì các dòng thông tin độc hại sẽ tự động bị đẩy lùi và cô lập. Việc xây dựng sức miễn dịch tư tưởng cho mỗi cá nhân chính là lớp giáp phòng ngự kiên cố nhất, biến mỗi công dân số thành một chiến sĩ bảo vệ Đảng trên không gian mạng.

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, sự chuyển dịch phương thức công tác tư tưởng từ phòng thủ sang quản trị chủ động theo tinh thần Quy định số 19-QĐ/TW là một tất yếu khách quan, phản ánh sự nhạy bén lý luận và thực tiễn của Đảng trước những bước tiến thần tốc của kỷ nguyên số.

Trong tiến trình này, công nghệ số không chỉ đóng vai trò là công cụ kỹ thuật mà là đòn bẩy chiến lược tái định hình toàn diện sức mạnh của hệ thống chính trị. Việc thúc đẩy chuyển đổi số công tác hành chính là giải pháp thực chất nhất để xây dựng một bộ máy liêm chính, minh bạch, loại bỏ vùng tối tiêu cực, củng cố lòng tin vững chắc của cán bộ và nhân dân vào tổ chức Đảng.

Đặc biệt, sự kết hợp biện chứng giữa sức mạnh công nghệ thông tin tiên tiến với bản lĩnh chính trị kiên định, sự vững vàng của “bốn kiên định” chính là chiếc lá chắn thép bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước mọi âm mưu phá hoại tinh vi của thế lực thù địch.