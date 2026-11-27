Cuối buổi chiều nay (27/11), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam. Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe đón Thủ tướng CHDCND Lào Saleumxay Kommasith. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên, cũng là lần công du nước ngoài đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith sau khi được Quốc hội Lào khóa X bầu giữ chức Thủ tướng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: QĐND

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam dành sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước của Lào.

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Lào và Việt Nam được cử hành trang trọng, hai Thủ tướng và đại biểu 2 nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: QĐND

Trong không khí trang nghiêm, hai Thủ tướng cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành Hội đàm.

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được hình thành, hun đúc từ trong những năm tháng chiến tranh đầy gian khó. Hai bên luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ nhau với tình đoàn kết gắn bó, tinh thần quốc tế trong sáng và đồng hành trong giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước sau này. Trên nền tảng tin cậy cao về mặt chính trị, thời gian qua, hợp tác Việt Nam - Lào ghi nhận nhiều thành quả. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được tăng cường, với hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, logistics là trọng tâm.

Việt Nam là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Lào. Riêng 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 20 dự án đầu tư mới ở nước bạn với tổng vốn đăng ký 638,3 triệu USD, tăng khoảng 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Hai nước đang nỗ lực nâng kim ngạch trao đổi thương mại lên 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD trong những năm tới.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Saleumxay Kommasith cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược, đưa hợp tác phát triển tương xứng tầm vóc quan hệ đặc biệt, đồng thời củng cố quan hệ cá nhân tốt đẹp, gắn bó và tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Chuyến thăm cũng tạo dấu mốc mới trong trang sử hợp tác, hữu nghị đầy tự hào giữa hai nước, đồng thời đưa quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục trở thành nhân tố quan trọng góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển của khu vực.