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Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Thứ Tư, 15:40, 11/11/2026
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VOV.VN - Sáng 11/11, tại Trụ sở Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) ở thủ đô Tokyo, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và LDP.

Tham dự có các đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Phía Nhật Bản có ông Inoue Shinji, Phó Tổng Thư ký; ông Kono Taro, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Dân chủ Tự do cùng một số nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do.

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Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cuộc trao đổi giữa hai bên đã diễn ra thành công tốt đẹp; đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, nhất là việc hai nhà lãnh đạo cấp cao vừa ra Tuyên bố Tầm nhìn chung về đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường; khẳng định Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam, sự phát triển của nước này là tiền đề và động lực cho sự phát triển của nước kia.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết lần này tạo cơ sở quan trọng để tăng cường giao lưu và trao đổi giữa hai Đảng; góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển thực chất, sâu sắc và bền chặt hơn; thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai bên thống nhất tập trung một số định hướng hợp tác trọng tâm: triển khai cơ chế giao lưu giữa các ban chuyên môn của hai Đảng nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng chính sách và quản trị; phối hợp tổ chức cuộc trao đổi chính sách đầu tiên giữa hai ban chuyên môn nhân chuyến thăm Nhật Bản của Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong tháng 11/2026; thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược và cán bộ trẻ cho các cơ quan đảng và chính quyền hai nước; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

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Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo của LDP.

Dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và ông Hagiuda Koichi, đồng chí Lê Hoài Trung và ông Kono Taro đã thay mặt hai Đảng ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. Hai bên đã trao văn kiện, chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hai đoàn.

PV/VOV-Tokyo
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