Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại nhiều nước trên thế giới

Sáng 14/8, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức trọng thể Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu.

Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc đã tham dự lễ viếng.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đọc điếu văn.

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đọc điếu văn điểm lại chặng đường tham gia hoạt động cách mạng và công tác của đồng chí Lê Khả Phiêu, nêu bật những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc, bày tỏ niềm xúc động và tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người chiến sỹ cách mạng đã trực tiếp tham gia hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc, đã lãnh đạo Bộ đội tình nguyện Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer đỏ; khói lửa chiến tranh đã tôi luyện đồng chí trở thành một nhà chỉ huy quân sự dày dạn kinh nghiệm, một người lính Bộ đội Cụ Hồ với bản lĩnh can trường bất khuất.

Đồng chí đã được Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương tin tưởng giao nhiều trọng trách trong quân đội, được phong quân hàm Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, đất nước ta chuyển mình bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, trên cương vị là Tổng Bí thư của Đảng (từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001), đồng chí dành tất cả tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm và đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, xây dựng dân chủ ở cơ sở, củng cố đại đoàn kết dân tộc.

Trong thời gian này, Trung ương Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, đường lối hết sức quan trọng, mang ý nghĩa chính trị lâu dài đối với sự nghiệp của Đảng, như Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 khóa VIII về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, phát động cuộc vận động “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”....

Cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Kinh tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ta đạt được nhiều chuyển biến mới. Sau chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Trung Quốc tháng 2/1999 của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc có bước phát triển quan trọng với việc hai bên ký kết “Hiệp ước Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc” cuối năm 1999 và “Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ” cuối năm 2000, đặt nền tảng cho việc giải quyết 2 trong 3 vấn đề về biên giới lãnh thổ giữa hai nước và tạo điều kiện để quan hệ hai Đảng, hai nước Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, trên bất kỳ cương vị nào, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người lính Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ cộng sản, luôn tận tâm, tận lực vì đất nước, vì nhân dân.

Trước anh linh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, các thế hệ cán bộ nhân viên Đại sứ quán nguyện đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trên con đường cách mạng mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; không ngừng rèn luyện và phấn đấu, phụng sự đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mở sổ tang trong hai ngày 14-15/8/2020 để đại diện chính quyền sở tại và đại diện Đoàn ngoại giao tại Trung Quốc đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Bích Thuận- Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh

Cũng trong sáng nay 14/8, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản, Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã được tổ chức trọng thể.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Tham dự Lễ viếng có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đại diện của Bộ Ngoại giao và một số tổ chức của Nhật Bản, Đại sứ các nước tại Nhật Bản…



Tại Lễ viếng, Đại sứ Vũ Hồng Nam đọc điếu văn, nêu bật những cống hiến to lớn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ Vũ Hồng Nam nêu bật những cống hiến to lớn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trong sổ tang, Đại sứ Vũ Hồng Nam viết: “Đồng chí Lê Khả Phiêu đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã thổi một luồng gió mới vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, đưa Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển vững mạnh, tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân…”.



Cũng trong sáng nay, nhiều đoàn đại diện của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Đại sứ Lào, Singapore.. . tại Nhật Bản đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, chia buồn cùng nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Lào tại Nhật Bản ghi sổ tang.

Trong sổ tang, đại diện các đoàn bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến đối với đất nước Việt Nam, khẳng định đồng chí Lê Khả Phiêu có nhiều đóng góp cho hoạt động đối ngoại của Việt Nam.



Trong quan hệ đối với Nhật Bản, thời kỳ làm lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam - thời kỳ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế Châu Á, đồng chí Lê Khả Phiêu đã thúc đẩy tăng cường quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, kêu gọi viện trợ ODA của Nhật Bản hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam.



Lễ viếng sẽ kéo dài đến hết ngày 15/8./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Ngày 14/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại trụ sở của Đại sứ quán.

Tham dự lễ viếng có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.





Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã đọc điếu văn bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Thay mặt toàn thể Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã đọc điếu văn bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong điếu văn, Đại sứ Ngô Đức Mạnh nêu bật những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.



Điếu văn có đoạn “Là một cán bộ được rèn luyện và trưởng thành trong phong trào cách mạng của quần chúng từ cơ sở và trong quân đội, Đồng chí Lê Khả Phiêu lăn lộn suốt chiều dài lịch sử các cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo, liên tục tham gia chiến đấu và chỉ huy chiến đấu ở các chiến trường Bắc, Trung, Nam và nhiệm vụ quốc tế ở cả Lào và Campuchia. Đồng chí Lê Khả Phiêu đã phấn đấu trọn đời mình và có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Nói về Đồng chí Lê Khả Phiêu là nói về cuộc đời của người lính cụ Hồ giản dị, khiêm nhường, tận tụy và trung liệt. Hình ảnh ấy người ta vẫn thấy khi Đồng chí ở cương vị Tổng Bí thư BCHTW Đảng Cộng Sản Việt Nam. Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc… Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ và chiến sĩ cả nước trân trọng, học tập và noi theo”.





Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán tham dự lễ viếng.

Trong sổ tang, đồng chí Ngô Đức Mạnh hứa "các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nguyện đoàn kết một lòng, phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của cơ quan đại diện mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga ".



Trong không khí trang nghiêm, toàn thể những người tham dự buổi lễ đã dành một phút mặc niệm, dâng hương và hoa để tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.



Do tình hình dịch COVID-19 tại Nga còn phức tạp, vì vậy Đại sứ quán Việt Nam tại Nga mở sổ tang bằng hình thức trực tuyến từ ngày 14 đến ngày 17/8./.

PV/VOV- Moscow

Tại thủ đô Phnôm Pênh, sáng 14/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh, Đại sứ Vũ Quang Minh đã xúc động và thành kính đọc lời tưởng niệm nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh.

Đại sứ Vũ Quang Minh cũng nhấn mạnh, sinh thời, đồng chí Lê Khả Phiêu đã có nhiều cống hiến quan trọng đối với đất nước Campuchia. Đồng chí Lê Khả Phiêu đã góp phần giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo, dành trọn 10 năm cuộc đời mình sát cánh cùng các chiến sỹ tình nguyện Việt Nam và các chiến sỹ cách mạng Campuchia để bảo vệ thành quả cách mạng, ngăn chặn sự quay lại của Khmer đỏ, giúp đất nước Campuchia hồi sinh. Đồng chí Lê Khả Phiêu là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, trung kiên một lòng vì đất nước, vì dân tộc.

Đại diện hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia ghi sổ tang.

Ngay sau lễ viếng của cán bộ và nhân viên ĐSQ, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước sở tại cũng đã đến ghi sổ tang.

Bên cạnh đó, đại diện Chính phủ, Đảng Nhân dân Campuchia, các bộ, ban ngành và địa phương của Campuchia đã đến viếng và ghi sổ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.



Thay mặt nhân dân Campuchia, Thượng viện Campuchia và nhân danh cá nhân, Phó chủ tịch Thượng viện ngài Sim Ka bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất đến Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.





Đại diện các cơ quan và tổ chức quốc tế tại Campuchia đến viếng và ghi sổ tang.

Trong lời chia buồn ghi trong sổ tang, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Campuchia Eat Sophea xúc động viết:“ Sự ra đi của ngài Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Đảng CSVN là một mất mát vô cùng to lớn đối với Đảng CSVN, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, đồng thời Campuchia cũng mất đi một người bạn tốt, người đã góp phần thúc đẩy quan hệ anh em, hợp tác chặt chẽ giữa Campuchia-Việt Nam.”



Đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Campuchia cũng đến viếng và ghi Sổ tang, bày tỏ sự kính trọng và tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV- Phnom Penh

Sáng nay (14/8), Đại sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, Indonesia đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Indonesia.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Jakarta (Cơ quan Quân vụ, Thương vụ, Đài TNVN, TTX, Vietnam Airlines) do ông Phạm Vinh Quang, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia làm Trưởng đoàn đã dành một phút mặc niệm và thắp hương tưởng nhớ đồng chí Lê Khả Phiêu.

Đại sứ Phạm Vinh Quang viết sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Đại sứ Phạm Vinh Quang ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đối với đồng chí Lê Khả Phiêu và nguyện học tập và rèn luyện theo tấm gương của đồng chí, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, người có nhiều công lao và đóng góp cho sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Dẫn đầu Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng phái đoàn cũng đã đến viếng và tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Phó Tổng thư ký ASEAN, Hoàng Anh Tuấn cũng đến dự lễ viếng.

ĐSQ Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Indonesia đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trong ngày đầu tiên mở sổ tang tại Đại sứ quán và mở hòm thư trực tuyến chia buồn đã có Đại sứ các nước, Trưởng các Phái đoàn tại ASEAN, các tổ chức quốc tế tại Jakarta, cùng đại diện nhiều Bộ, ban ngành của Indonesia, Hội hữu nghị Indoneisa- Việt Nam; Tùy viên Quốc phòng các nước và một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Indonesia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của đồng chí Lê Khả Phiêu.

Lễ viếng tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta và nhận lời chia buồn trực tuyến đối với đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sẽ kéo dài đến đến 11.30 thứ Bảy ngày 15/8/2020./.

Hương Trà/VOV- Jakarta

Cũng trong ngày hôm nay 14/8, đồng loạt các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.



Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Australia, buổi lễ bắt đầu bằng lễ viếng trang trọng của cán bộ Đại sứ quán do Đại sứ Ngô Hướng Nam dẫn đầu. Tiếp sau đó, đại diện các đoàn ngoại giao như Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Cô-oét…cùng đại diện bà con Việt kiều đang sinh sống tại Canberra cũng đã tới viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.





Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Trong sổ tang, Đại sứ Lào tại Australia Sisavath Inphachanh viết “Chúng tôi lấy làm tiếc trước việc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu của Việt Nam từ trần. Thay mặt Đại sứ quán Lào tại Australia, tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam và gia quyến trước những mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu. Từng là lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có những đóng góp không mệt mỏi cho nền quốc phòng và sự phát triển của đất nước Việt Nam cũng như đóng góp quan trọng vào tình hữu nghị, sự đoàn kết và sự hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia anh em là Lào và Việt Nam.”



Cũng trong ngày hôm nay, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cũng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu để đoàn ngoại giao, bạn bè người Australia và bà con kiều bào đến viếng.

Đại sứ Ngô Hướng Nam viết sổ tang, gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth từ đầu giờ sáng để chia buồn trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng lãnh sự Mỹ tại Perth David Gaine viết trong sổ tang như sau “Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Perth xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân Việt Nam trước những mất mát” vì sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tới viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đại diện Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Perth khẳng định, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu là người bạn của nhân dân Trung Quốc vì thế sự ra đi của ông khiến người dân Trung Quốc rất buồn. Trong sổ tang, đại diện Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Perth viết, “thay mặt Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Perth gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như gia quyến trước sự ra đi của đồng chí Lê Khả Phiêu”.



Trước đó, Đại sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cũng đã nhận được điện chia buồn của Đảng Cộng sản Australia và một số cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Australia./.



Việt Nga/VOV- Australia