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Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh, khởi thông nguồn lực số
Thứ Hai, 09:29, 09/11/2026

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh, khởi thông nguồn lực số

VOV.VN - Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, dữ liệu đã trở thành nguồn lực chiến lược, gắn liền với phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc gia.Tuy nhiên, cùng với những cơ hội mà dữ liệu mang lại, nguy cơ lộ lọt, đánh cắp, chiếm đoạt và sử dụng trái phép dữ liệu ngày càng gia tăng.

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PV/VOV1
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