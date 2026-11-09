Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh, khởi thông nguồn lực số

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/7/2026: Đặt con người ở vị trí trung tâm

VOV.VN - Luật An ninh mạng năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, không chỉ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng mà còn thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong kỷ nguyên số.