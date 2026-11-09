Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh, khởi thông nguồn lực số

VOV.VN - Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, dữ liệu đã trở thành nguồn lực chiến lược, gắn liền với phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc gia.Tuy nhiên, cùng với những cơ hội mà dữ liệu mang lại, nguy cơ lộ lọt, đánh cắp, chiếm đoạt và sử dụng trái phép dữ liệu ngày càng gia tăng.
VOV.VN - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, chiều nay (20/10), thảo luận tại tổ về dự án Luật điện lực sửa đổi, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sửa đổi Luật Điện lực lần này là lời giải cho bài toán an ninh năng lượng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
VOV.VN - Sáng 28/9, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về Dự án Luật An ninh dữ liệu, tập trung vào việc xử lý tình trạng chồng chéo thủ tục hành chính và cơ chế bảo vệ quyền lợi người dân khi xảy ra sự cố.
VOV.VN - Luật An ninh mạng năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, không chỉ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng mà còn thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong kỷ nguyên số.