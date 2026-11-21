Trước đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, dự thảo Luật gồm 2 Điều, quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung và điều khoản thi hành. Trọng tâm tiếp thu chỉnh lý, tập trung vào mở rộng đối tượng tham gia, quyền và nghĩa vụ của các bên, đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội và một số vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức thực hiện chính sách.

Về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm hưu trí bổ sung, tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo luật theo hướng: Giữ quy định như dự thảo hiện hành, chưa mở rộng các nội dung nêu trên trong lần sửa đổi này.

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trên nền tảng số, chính sách bảo hiểm hưu trí trong bối cảnh già hóa dân số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội để hoàn thiện chính sách trong quá trình sửa đổi toàn diện luật trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Quốc hội

Về đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội, tiếp thu ý kiến nhiều ĐBQH và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề xuất chỉnh lý dự thảo Luật như: Bổ sung nguyên tắc bảo toàn vốn và minh bạch tại khoản 1 Điều 121, bảo đảm hoạt động đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội phải an toàn, bảo toàn vốn, bền vững, hiệu quả và minh bạch. Chỉnh lý khoản 4 Điều 122 theo hướng giao Chính phủ quy định tiêu chí, cơ chế đánh giá, lựa chọn, giám sát, kiểm soát rủi ro, lộ trình đa dạng hóa danh mục cơ cấu và phương thức đầu tư quỹ, bảo đảm các nguyên tắc đầu tư theo quy định của luật. Đồng thời, trong quá trình sửa đổi Nghị định 212, Chính phủ sẽ giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu quy định tiêu chí có chất lượng tốt, an toàn đối với các ngân hàng được bổ sung vào danh mục đầu tư được xem xét nhận tiền gửi từ Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Nói về các nội dung tiếp tục nghiên cứu khi sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm xã hội trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trên nền tảng số, chính sách bảo hiểm hưu trí trong bối cảnh già hóa dân số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội để báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền khi trình Đề án về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, làm cơ sở quy định cụ thể khi sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật trong thời gian tới.

Cụ thể, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP để phù hợp với thực tiễn, bảo đảm mục tiêu, tính ổn định của chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với nhóm chủ hộ kinh doanh.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính rà soát để thống nhất hướng dẫn về nguồn ngân sách “bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội” theo hướng tách bạch, minh bạch, cụ thể phần phụ cấp được hưởng và phần ngân sách có trách nhiệm đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính hoàn thành việc chuyển kinh phí từ ngân sách nhà nước vào quỹ bảo hiểm xã hội để hoàn trả khoản đã tạm ứng chi trả trợ cấp thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2027.