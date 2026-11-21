Sáng 21/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), với 467/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,59%.

Trước khi biểu quyết thông qua, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Luật Nhà ở (sửa đổi) có nhiều quy định mới liên quan đến nhà ở xã hội.

Cụ thể, Khoản 1, Điều 59 quy định đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội gồm:

Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Hộ gia đình nghèo, cận nghèo; Người thu nhập thấp; Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác; lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định của Luật này, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật này.

Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở hoặc thuộc trường hợp thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Luật Nhà ở cũng quy định việc hỗ trợ nhà ở xã hội thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

Bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định của Luật này. Bảo đảm công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cộng đồng dân cư và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người có từ 2 con đẻ trở lên mà có con sinh kể từ ngày 1/7/2026 theo quy định của Luật này, người độc thân đang nuôi con nhỏ đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 59 của Luật này.

Đối tượng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 59 của Luật này thì được mua, thuê mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm.

Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được hưởng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất; trường hợp hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thì chỉ áp dụng một chính sách hỗ trợ cho cả hộ gia đình.

Về việc bán lại nhà ở xã hội, Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội này trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Sau thời hạn 5 năm kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở, bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật này nếu đã được cấp Giấy chứng nhận. Bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.