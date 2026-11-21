Trước khi các đại biểu Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, về nguyên tắc xây dựng luật và kiểm soát quyền lực, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản, các quy định tại dự thảo luật được xây dựng theo nguyên tắc trưng mua, trưng dụng tài sản là biện pháp cuối cùng khi hàng dự trữ quốc gia, tài sản công và các biện pháp huy động khác theo quy định của pháp luật không đáp ứng được yêu cầu. Đồng thời chỉ thực hiện trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai.

"Chính phủ tiếp thu và đã chỉ đạo rà soát để các nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản được quy định ngay tại luật, phù hợp với khoản 3, Điều 32 của Hiến pháp và Kết luận số 09, và tuân thủ Quy định số 178 của Bộ Chính trị. Chỉ các nội dung kỹ thuật cụ thể có tính biến động cao mới giao Chính phủ quy định chi tiết, đồng thời Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định không mở rộng giới hạn mà luật đã quy định", Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng đã quy định việc công khai, trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản và việc giám sát của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để đảm bảo tính công khai, minh bạch và kiểm soát quyền lực khi tăng cường phân cấp, phân quyền trong trưng mua, trưng dụng tài sản.

Về áp dụng luật và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chính phủ đã chỉnh lý Điều 4 dự thảo luật về áp dụng pháp luật theo hướng các nội dung về trưng mua, trưng dụng tài sản được áp dụng thống nhất theo quy định của luật này.

Trong đó loại trừ hai trường hợp: Các luật khác như Luật An ninh quốc phòng, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống khủng bố...cũng quy định bổ sung về trường hợp và người có thẩm quyền quyết định trưng mua, trưng dụng. Nội dung về trưng dụng đất đai được quy định tại pháp luật về đất đai.