Lực lượng Công an Nhân dân gương mẫu, thiết thực làm theo Bác

Sáng nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 04 năm 2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. (Ảnh: ANTĐ)

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động trong thời gian qua đã được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, chiến sỹ trong Công an nhân dân tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Qua đó đã thể hiện vai trò “Gương mẫu, đi đầu” của lực lượng Công an trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.



Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: "Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; 2 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và 3 năm thực hiện Cuộc vận động đã nâng cao nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đa số CBCS CAND có lập trường chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tận tụy, “Vì nhân dân phục vụ”; nhiều hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn của lực lượng Công an được nhân dân viết thư cảm ơn, khen ngợi; cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao".

Báo cáo của Bộ Công an khẳng định, thời gian qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng trong Công an nhân dân đã có chuyển biến rõ rệt về công tác lãnh đạo, điều hành, thể hiện vai trò "Gương mẫu, đi đầu" trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Nhất là việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Việc tăng cường lực lượng cho cơ sở, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đạt tỷ lệ cao (95,6%). Nhiều đồng chí xung phong đi cơ sở, tham gia đảm nhiệm công việc khó; Xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm; hàng nghìn gương người tốt, việc tốt, hành động cao đẹp, nghĩa cử nhân văn, tận tụy được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tiếp tục xác định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động là một trong các giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực, đạo đức, lối sống, tiêu chí văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp của từng lực lượng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; Tiếp tục chuyển trọng tâm từ việc “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 6 điều Bác Hồ dạy và xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày.

Trước đó, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (trụ sở Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội), Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh../.