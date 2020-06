“Lực lượng công an phải luôn chủ động đối phó tình với tình huống bất ngờ“

Chiều nay (16/5) tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với TTXVN tổ chức giao lưu, gặp mặt điển hình tiên tiến Công an nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự.

Phát biểu khai mạc tại buổi giao lưu, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành khẳng định: Lực lượng CAND luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc phát hành tin, văn kiện chính thức của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi giao lưu

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, thời gian tới bên cạnh những thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức, lực lượng Công an nhân dân phải chủ động, không để bị động bất ngờ.

Vì vậy, cán bộ chiến sĩ công an cần không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, trong đó có việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trong bầu không khí ấm áp, các đại biểu đã được giao lưu với những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các vùng miền trong cả nước, các lĩnh vực công tác của lực lượng CAND và các nhà báo tiêu biểu trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự để hiểu hơn về những công việc mà Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân giao phó.

Tại chương trình giao lưu, Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng CAQ 9, TP. Hồ Chí Minh. Đại tá Trang Viết Thanh chia sẻ: Quận 9 là quận ven ngoại thành, là cửa ngõ phía Đông Bắc của TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là quận có diện tích lớn nhất trong số các quận của thành phố. Theo đó, tình hình ANTT rất phức tạp, xác định rõ trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, Công an quận 9 đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ và công tác phòng ngừa xã hội, nắm trắc tình hình địa bàn, đối tượng, lĩnh vực trọng điểm; bên cạnh đó đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn cùng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng giám đốc TTXVN phát biểu tại buổi giao lưu

Nếu cách đây 5 năm, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn từ 300 – 400 vụ/năm thì nay đã giảm xuống dưới 200 vụ, tỷ lệ khám phá đạt trên 75%, khám phá án rất nghiêm trọng đạt trên 90%. Đặc biệt, đã phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các băng, nhóm tội phạm mang tính chất “xã hội đen”, tội phạm có tổ chức, kéo giảm tôi phạm cướp – cướp dật trên đường phố; giải quyết căn cơ tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ngày một tốt hơn, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Ông Nguyễn Đức Lợi trân trọng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tấn” cho 7 đồng chí lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an

Được giao thụ lý chính, tổ trưởng tổ điều tra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng và chức vụ mà dư luận đặc đặc biệt quan tâm, có mặt tại buổi giao lưu, Thiếu tá Nguyễn Trần Long, cán bộ Phòng 5, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an chia sẻ, bản thân anh nhận thấy không tự bằng lòng với những kết quả và thành tích đã đạt được. Theo Thiếu tá Long, thành công sau mỗi vụ án anh đạt được là đúc rút được cho mình nhiều kinh nghiệm trong điều tra khám phá các vụ án tiếp theo; đó là điều đáng quý đối với mỗi điều tra viên trong lực lượng Công an.

Cũng tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được nghe những trải lòng của các nhà báo được phân công theo dõi mạng an ninh trật tự. Tại buổi giao lưu nhà báo Nguyễn Xuân Tùng, phóng viên TTXVN cho hay, mảng thông tin an ninh trật tự giống như một môn thể thao tổng hợp và phóng viên theo dõi mảng này như vận động viên nhiều môn phối hợp.

Lấy ví dụ về các vụ án, phóng viên Xuân Tùng cho hay, những từ như nghi can, bị can, bị cáo, bị án, người bị triệu tập đến cơ quan Công an,... nghe qua có vẻ na ná giống nhau, tuy nhiên về mặt tư pháp, ý nghĩa mỗi từ này rất khác nhau. Phóng viên phải hiểu được quy trình điều tra, tư pháp, tố tụng để dùng những từ này đúng với từng giai đoạn tố tụng. Như: khi khởi tố rồi mới dùng từ bị can; còn nếu mới bị triệu tập đến lấy lời khai mà gọi là bị can là dùng từ sai. Đây là vấn đề mà nhiều phóng viên còn chưa lưu ý trong quá trình tác nghiệp.

Bên cạnh đó, mảng thông tin Công an có 3 yêu cầu chính, đó là: chính xác, kịp thời và đánh giá những vấn đề nhạy cảm. Theo phóng viên Xuân Tùng, trong bối cảnh báo chí đa dạng, không chỉ các cơ quan báo chí cạnh tranh nhau mà còn phải cạnh tranh với mạng xã hội, trong khi các thông tin an ninh trật tự luôn là những tin nóng, tin hót, thu hút rất lớn lượng quan tâm. Điều này đòi hỏi phóng viên phải luôn cơ động, sẵn sàng nắm bắt thông tin, tác nghiệp bất cứ địa điểm và thời gian ngày đêm. Do lĩnh vực rộng liên quan đến nhiều ngành nên việc xây dựng các mối quan hệ công tác, các đầu mối thông tin,... để kiểm tra, xác minh thông tin, nguồn tin là vô cùng quan trọng để đáp ứng được yêu cầu về tính chính xác, kịp thời.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Lợi trân trọng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tấn” cho 7 lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an, gồm: Bộ trưởng Tô Lâm; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

Tặng Bằng khen của TTXVN cho 8 tập thể thuộc Bộ Công an, gồm: Cục Công tác đrang và công tác chính trị; Văn phòng Bộ Công an; Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát kinh tế; Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và TTXVN.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân thuộc TTXVN có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và TTXVN./.