Lực lượng vũ trang Đắk Lắk học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin những nội dung cơ bản, cốt lõi của Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó nhấn mạnh các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Báo cáo viên cũng làm rõ những định hướng lớn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền kết quả Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết mới của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng tập trung tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới của Bộ Chính trị. Các nội dung được giới thiệu giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhận thức rõ hơn vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, hội nghị còn phổ biến một số văn bản mới của Bộ Quốc phòng liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng và sẵn sàng chiến đấu.

Báo cáo viên làm rõ nội dung Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới của Bộ Chính trị.

Thông qua hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố bản lĩnh, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk; đồng thời tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian tới.