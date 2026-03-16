Lực lượng vũ trang Đắk Lắk học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

Thứ Hai, 16:00, 16/03/2026
VOV.VN - Chiều 16/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời quán triệt nội dung các Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị, cùng một số văn bản mới liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự các cấp trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin những nội dung cơ bản, cốt lõi của Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó nhấn mạnh các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Báo cáo viên cũng làm rõ những định hướng lớn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

luc luong vu trang Dak lak hoc tap, quan triet nghi quyet Dai hoi xiv hinh anh 1
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền kết quả Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết mới của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng tập trung tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới của Bộ Chính trị. Các nội dung được giới thiệu giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhận thức rõ hơn vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, hội nghị còn phổ biến một số văn bản mới của Bộ Quốc phòng liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng và sẵn sàng chiến đấu.

luc luong vu trang Dak lak hoc tap, quan triet nghi quyet Dai hoi xiv hinh anh 2
Báo cáo viên làm rõ nội dung Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới của Bộ Chính trị.

Thông qua hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố bản lĩnh, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk; đồng thời tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian tới.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đại hội XIV Nghị quyết Đại hội XIV quán triệt nghị quyết Bộ Chính trị Nghị quyết 79 Đắk Lắk
Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn
VOV.VN - Từ thực tiễn hiện nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, việc triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn, bài bản hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả hơn.

Hà Nội chủ động đi đầu, tăng tốc triển khai Nghị quyết 57
VOV.VN - Theo Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57 ngày 19/1/2026 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai với 110 chỉ tiêu, 203 nhiệm vụ và 31 dự án trọng điểm, hướng tới tạo nền tảng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nghị quyết 79: "Sức bật mới" cho ngành hàng không
VOV.VN - Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước đã trở thành “kim chỉ nam” quan trọng, tháo gỡ những nút thắt lịch sử cho ngành hàng không, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ lên toàn bộ nền kinh tế.

