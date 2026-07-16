Lương tối thiểu vùng 2027: Công đoàn đề xuất tăng 8,5%-9,8%, DN chỉ muốn tăng 5%

Trao đổi với báo chí bên lề phiên họp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng cho biết nhất định sẽ điều chỉnh tiền lương, song mức đề xuất phải phù hợp với sức chịu đựng của doanh nghiệp. Căn cứ về điều kiện thị trường, đơn hàng, công việc, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, ông Phòng cho biết, mức điều chỉnh "trên dưới 5%" sẽ được đưa ra tại phiên đàm phán thứ 2. Đại diện doanh nghiệp cho rằng, việc tăng lương ở mức cao quá sẽ tạo áp lực cho doanh nghiệp, từ đó gây sức ép ngược lại với người lao động.

Bên cạnh đó, ông Phòng cũng cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp vừa thực hiện chương trình liên quan đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số, trong đó nêu cả 3 yếu tố tăng lương, giữ chân nhân sự và tạo điều kiện để người lao động có việc làm thỏa đáng.Vì mục tiêu phát triển bền vững, việc điều chỉnh lương cũng phải tính đến sự tồn vong của doanh nghiệp, sự tương thích và năng lực chống chịu của doanh nghiệp.

Phía VCCI vẫn giữ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2027, thay vì áp dụng ngay từ 1/1/2027 như đề xuất của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Đơn vị này cho biết sẽ cố gắng trao đổi trước Hội đồng tiền lương quốc gia để có giải pháp điều chỉnh lương phù hợp nhất khuyến nghị gửi Chính phủ.

Trong khi đó, đại diện người lao động là Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vẫn giữ nguyên 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng như ở phiên thảo luận đầu tiên. Phương án 1 tăng bình quân 9,8%, tương đương 360.000-520.000 đồng/người/tháng. Phương án 2 tăng bình quân 8,5%, tương đương 315.000-450.000 đồng/người/tháng. Đồng thời, mức lương tối thiểu theo giờ được đề xuất xác định trên cơ sở quy đổi từ lương tối thiểu tháng, có áp dụng hệ số điều chỉnh. Đồng thời, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng giữ nguyên đề xuất thời gian tăng lương từ 1/1/2027.