Lý do hai tướng Thứ trưởng Công an bị đề nghị xử lý kỷ luật

Như VOV.VN đã đưa tin, tại kỳ họp thứ 28 (từ ngày 24 đến 26/7/2018, tại Hà Nội), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Bùi Văn Thành- Thứ trưởng Bộ Công an

Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an (Tổng cục IV), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV.

UBKT Trung ương xác định: Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất an ninh và quản lý tài sản công; bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên kết kinh doanh, cho thuê đất an ninh không đúng quy định pháp luật.

Cá nhân ông Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục IV.



Qua kiểm tra, trung tướng Thành còn vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không đúng thẩm quyền được phân công phụ trách.

Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận, vi phạm của trung tướng Bùi Văn Thành là rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành Công an, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trung tướng Bùi Văn Thành sinh năm 1958 tại huyện Yên Khánh, Ninh Bình, từng giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Công an vào tháng 8/2014.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân (Ảnh: Congannghean)

Thượng tướng Trần Việt Tân (nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an) bị xác định trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Thượng tướng Trần Việt Tân sinh năm 1955 tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Tháng 10/2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định bổ nhiệm ông vào chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, vẫn kiêm chức Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo cho đến khi Thiếu tướng Đặng Xuân Loan được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng thay thế.

Ông Trần Việt Tân được thăng quân hàm Thượng tướng vào năm 2013 và nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 3 năm 2016./.