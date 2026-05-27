Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Lai Châu vận hành ổn định, hiệu quả

Sáng nay (27/5), Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, phường trên địa bàn. Hội nghị do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân chủ trì.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 1 năm triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc quán triệt được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt 97%.

Sau khi mô hình mới đi vào hoạt động, tỉnh đã ban hành trên 100 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; thành lập 25 đoàn kiểm tra, giám sát đối với các đảng bộ trực thuộc; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi các xã, phường sau sắp xếp.

Trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 55 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh với 246 phòng, ban trực thuộc; 8 đơn vị hành chính cấp huyện với 214 phòng, ban, đơn vị trực thuộc và 106 xã, phường, thị trấn. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 42 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 38 xã, phường được kiện toàn theo mô hình mới. Tổ chức đảng được sắp xếp đồng bộ với hệ thống chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đã kịp thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho tập thể, cá nhân. Hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ bản ổn định, thông suốt, không phát sinh bất cập lớn. Toàn tỉnh hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập vượt 4% chỉ tiêu Trung ương giao.

Tỉnh cũng đã giải quyết chế độ, chính sách cho hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp; giảm gần 1.500 biên chế so với năm 2021. Việc xây dựng vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực được triển khai tại 100% cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và xã, phường. Hơn 12.240 cán bộ, công chức, viên chức được điều động về công tác tại 38 xã, phường; kiện toàn đủ 100% lãnh đạo chủ chốt cấp xã. Đến ngày 25/5/2026, toàn tỉnh có 17.196 cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ thông tin, số hóa tài liệu và tiếp công dân tiếp tục được quan tâm, đáp ứng cơ bản yêu cầu vận hành mô hình chính quyền mới.