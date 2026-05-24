Mô hình “Ngày Chủ nhật 3 không” tạo thuận lợi cho người dân phường Vĩnh Châu

Bước đầu, mô hình đã giúp tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức phường.

Tại điểm tiếp nhận hồ sơ vào ngày Chủ nhật, rất đông bà con lần lượt đến để được tổ công tác của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Châu hỗ trợ hoàn thành các thủ tục hành chính. Các thủ tục được tổ công tác hỗ trợ tập trung giải quyết gồm: thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; xác nhận thông tin nơi cư trú; đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) và các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.

Mô hình “Ngày Chủ nhật 3 không” góp phần tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân

Ông Thạch Hiền, người dân Khu vực Đại Bái, phường Vĩnh Châu bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần phục vụ tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức của phường: “Tôi đến để nhờ nhập bảo hiểm y tế vô căn cước công dân, để khi mình đi khám bệnh thì chỉ cần có căn cước công dân là được. Tại đây, các cán bộ, công chức cũng nhiệt tình, phụ giúp làm nhanh gọn, ngay ngày Chủ nhật thì cũng tiện cho người dân đến làm, nhanh”.

Mô hình “Ngày Chủ nhật 3 không: Không viết, không hẹn, không thu phí” trên địa bàn phường Vĩnh Châu được tổ chức tại các điểm trường, trụ sở Ban Nhân dân các khu vực và những nơi đông dân cư. Mỗi địa điểm sau khi được lựa chọn sẽ thông báo đến người dân để chủ động tham gia và được tổ chức định kỳ 1 lần/tháng vào ngày Chủ nhật.

Ông Trịnh Tuấn Khải, người dân Khu vực Đại Bái A, phường Vĩnh Châu chia sẻ: “Tôi được thông báo đến đây làm định danh điện tử mức độ 2. Tôi được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, thủ tục và hồ sơ được thực hiện rất nhanh chóng, không tốn chi phí photo giấy tờ. Tôi rất cảm ơn tổ công tác đã xuống tận nơi để hỗ trợ bà con làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết”.

Điểm nổi bật của mô hình là “Không viết”, công chức hỗ trợ người dân kê khai đầy đủ các biểu mẫu, hồ sơ theo quy định; “Không hẹn”, các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày đối với những thủ tục có thời gian giải quyết trong một ngày làm việc; đồng thời “Không thu phí” đối với việc in ấn, photocopy và đánh máy giấy tờ phục vụ giải quyết hồ sơ.

Phường Vĩnh Châu đang hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn

Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Châu, mỗi lần triển khai mô hình, tổ công tác tiếp nhận và trả kết quả lưu động cho hàng trăm hồ sơ, riêng Chủ nhật vừa qua có trên 330 hồ sơ được cán bộ, công chức trung tâm giải quyết.

Mô hình “Ngày Chủ nhật 3 không” đã góp phần tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức phường. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước; đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ với phương châm “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân”, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương.

Người dân bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần phục vụ tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức của phường Vĩnh Châu

Ông Trần Long Đỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Châu cho biết thêm: “Việc triển khai mô hình nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân vào ngày nghỉ, góp phần giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”.

Có thể thấy, mô hình “Ngày Chủ nhật 3 không: Không viết, không hẹn, không thu phí” của phường Vĩnh Châu không chỉ mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.