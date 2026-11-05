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Mở rộng hợp tác lý luận, đào tạo cán bộ giữa hai học viện Việt Nam và Indonesia

Thứ Năm, 17:18, 05/11/2026
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VOV.VN - Ngày 5/11, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Học viện Tự cường Dân tộc (LEMHANNAS), Cộng hòa Indonesia do TS Ace Hasan Syadzily, Chủ tịch LEMHANNAS làm Trưởng đoàn.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn nồng nhiệt chào mừng Đoàn đại biểu LEMHANNAS sang thăm và làm việc tại Việt Nam và mong muốn hai bên tăng cường hợp tác. Tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề xuất 4 hướng hợp tác trọng tâm nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai học viện lên tầm cao mới.

Trước hết, hai bên luân phiên phối hợp tổ chức các hội thảo, diễn đàn quốc tế về các chủ đề chiến lược thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển và khẳng định vị thế của hai quốc gia cũng như của ASEAN. Các hoạt động này cần tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh, nhu cầu và định hướng phát triển của Indonesia và Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của mỗi quốc gia cũng như thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực châu Á.

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PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chủ trì buổi tiếp.

Thứ hai, xây dựng danh mục chuyên gia, đẩy mạnh trao đổi giảng viên và học viên tham gia trực tiếp vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thứ ba, thiết lập kênh trao đổi lý luận và đối thoại chiến lược định kỳ hằng năm giữa hai học viện và giữa hai quốc gia thông qua đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước. Hai bên có thể trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, tổ chức nghiên cứu thực tế và phát triển các mô hình đào tạo gắn với yêu cầu công việc.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno trong kỷ nguyên phát triển mới.

"Chúng tôi kỳ vọng với sự chủ động và thiện chí của cả hai bên, các nội dung hợp tác sẽ từng bước được triển khai cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, trao đổi học thuật và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước", PGS.TS Đoàn Minh Huấn bày tỏ.

Chủ tịch LEMHANNAS Ace Hasan Syadzily bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia, được thiết lập từ tháng 3/2025, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong năm hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

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Toàn cảnh buổi tiếp.

Ông Ace Hasan Syadzily đánh giá cao thành tựu tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam, việc cải cách bộ máy hành chính và thu hút đầu tư của Việt Nam và cho rằng đây là những kinh nghiệm thực tiễn rất giá trị cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách.

Đề cập đến lịch sử hợp tác giữa hai học viện, Chủ tịch LEMHANNAS cho rằng cần nâng tầm hợp tác thông qua việc ký lại Biên bản ghi nhớ (MOU), mở rộng trao đổi học thuật, đào tạo cán bộ và chia sẻ về các nghiên cứu chiến lược. 

"Học viện của chúng tôi và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có nhiều điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Vì vậy, chúng tôi mong muốn hai bên xây dựng kế hoạch hợp tác lâu dài, có tầm nhìn rộng hơn, tập trung nghiên cứu, trao đổi về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và những vấn đề thực tiễn trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia", theo ông Ace Hasan Syadzily.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio cam kết Đại sứ quán sẽ phối hợp chặt chẽ với hai học viện để làm cầu nối thúc đẩy các chương trình hợp tác, những nội dung mà hai bên đã trao đổi, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai học viện thống nhất giao các cơ quan chuyên môn của hai bên khẩn trương rà soát, hoàn thiện khung hợp tác để sớm tổ chức ký kết MOU mới.

 

Nguyễn Vân/VOV.VN
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