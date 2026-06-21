“Mọi âm mưu chia rẽ tình hữu nghị Campuchia - Việt Nam đều sẽ thất bại”

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 49 năm Hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (20/6/1977-20/6/2026) và 48 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Đoàn kết Cứu quốc Campuchia (12/05/1978-12/05/2026), Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia Samdech Tea Banh đã mạnh mẽ bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc nhằm kích động chia rẽ tình đoàn kết giữa Campuchia – Việt Nam.

Ông nhấn mạnh: "Sẽ không ai có thể làm rạn nứt tình hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam. Những kẻ thực hiện điều đó đều chỉ nhận lấy những thất bại liên tiếp".

Ông Samdech Tea Banh, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia chủ trì buổi lễ

Đề cập đến những đối tượng cực đoan này, Samdech Tea Banh gay gắt cho rằng, những kẻ không còn coi Campuchia là quê hương, những kẻ vô ơn, không biết ghi nhớ công lao của những người đã chèo lái đất nước đến ngày hôm nay. Ông thẳng thắn gửi lời nhắn nhủ rằng, nếu không biết trân trọng quê hương, hãy cứ ở lại nơi đất khách, bởi ngày trở về đối với họ sẽ không hề dễ dàng.

Quang cảnh buổi lễ

Bên cạnh đó, Samdech Tea Banh cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam, cũng như ghi nhận công lao to lớn của Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen, người đã hy sinh tất cả vì sự nghiệp cao cả của quốc gia và dân tộc.

Ông Samdech Tea Banh, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia chủ trì buổi lễ

Cách đây đúng 49 năm, vào ngày 20/6/1977, ông Hun Sen đã dẫn một số đồng đội vượt rừng, lội suối, băng qua bãi chông mìn với bao rủi ro giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc để tìm sự giúp đỡ từ phía Việt Nam. Nhờ đó, đã làm nên thắng lợi của cuộc chiến tranh lật đổ chế độ Khmer Đỏ, giải phóng Campuchia, cứu những người dân vô tội thoát khỏi họa diệt chủng tàn bạo chưa từng có trong lịch sử, đưa đất nước Campuchia phát triển phồn vinh như ngày hôm nay.