Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng uỷ đã ban hành và nghiêm túc triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với 18/19 đảng uỷ trực thuộc. Đảng ủy chỉ đạo các đảng uỷ trực thuộc tích cực, trách nhiệm tổ chức chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 đã đề ra, bảo đảm đúng quy định.

Quy mô, phương pháp kiểm tra, giám sát đã nhiều đổi mới, tích cực; nội dung kiểm tra, giám sát bám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới của Trung ương, đồng thời gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã kịp thời tham mưu đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy và ủy viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chủ động ban hành, rà soát, điều chỉnh, bổ sung ban hành các quy chế làm việc nhiệm kỳ 2025-2030, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2026.

Đảng ủy chú trọng phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động ban hành chương trình, kế hoạch hành động và khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức thực hiện kịp thời các chủ trương mới của Đảng vào thực tiễn của đảng bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Quang Trường. Ảnh: Thúy Hằng.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ các cấp đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đảng uỷ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các đảng uỷ trực thuộc đã thể hiện tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác triển khai giám sát, kiểm tra và xây dựng báo cáo phục vụ 2 đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương; được 2 đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận, đánh giá cao về tiến độ, nội dung chất lượng báo cáo theo yêu cầu; kết quả thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát đã thể hiện quan điểm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai nhiều nội dung trọng tâm công tác.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới về quy mô, đa dạng về nội dung gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chú trọng chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, khách quan.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như chưa chủ động đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc thực hiện công tác giám sát thường xuyên; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo còn chưa đảm bảo theo quy định, việc thực hiện chuyển đổi số nhìn chung còn chậm...

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Thúy Hằng

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Quang Trường cho biết 8 nhiệm vụ trọng tâm cần được triển khai trong 6 tháng cuối năm; trong đó nhấn mạnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các cấp ủy trực thuộc cần tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả Quy định số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, cùng các kết luận, quy định mới liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; việc triển khai các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch và chỉ đạo các đảng uỷ trực thuộc thực hiện nghiêm kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo các thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát, kiểm tra năm 2026.

"Đề nghị các đồng chí nâng cao chất lượng, giám sát thường xuyên, giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu theo thời gian thực. Qua đó chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện cảnh báo, phòng ngừa và xử lý từ sớm, từ xa các vi phạm quyết điểm. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận xử lý đơn thư, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo khiếu nại thi hành kỷ luật nhằm bảo đảm khách quan chặt chẽ đúng quy định", ông Nguyễn Quang Trường đề nghị.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2026 VOV.VN - Sáng ngày 4/6, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2026 về các quy định, quyết định mới của Trung ương theo hình thực trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu các đảng ủy trực thuộc.



