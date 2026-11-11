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Nâng cao năng lực quản trị quốc gia trước những biến động khó lường

Thứ Tư, 06:00, 11/11/2026
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VOV.VN - Trước những biến động về địa chính trị, kinh tế, công nghệ, môi trường, dịch bệnh và những thách thức mới từ quá trình phát triển, đổi mới hoạch định chính sách, hoàn thiện thể chế trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực dự báo, chủ động ứng phó và thích ứng của quản trị quốc gia.

Chủ động chuẩn bị nguồn lực và năng lực ứng phó

Tham luận gửi đến hội thảo "Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách trong những tình huống đặc biệt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới", TS. Nguyễn Thị Mai Anh, Vụ trưởng, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Tạp chí Cộng sản cho rằng, thế giới đang bước vào giai đoạn phát triển với những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo. Các rủi ro về địa chính trị, kinh tế, công nghệ, môi trường, dịch bệnh,… không chỉ gia tăng về quy mô, cường độ mà còn có xu hướng đan xen, cộng hưởng, tạo ra những tác động dây chuyền trên phạm vi rộng.

Thực tiễn Việt Nam những năm gần đây cho thấy rõ tính chất phức tạp đó. Đại dịch Covid-19 khởi phát từ lĩnh vực y tế nhưng nhanh chóng tác động đến sản xuất, lưu thông hàng hóa, thị trường lao động, giáo dục, an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, những biến động về năng lượng, chuỗi cung ứng, thị trường tài chính và sự phát triển của AI tiếp tục đặt ra những thách thức mới. Yêu cầu đặt ra không chỉ là nâng cao khả năng ứng phó khi khủng hoảng xảy ra, mà quan trọng hơn là phải chủ động chuẩn bị về thể chế, nguồn lực và năng lực quản trị để sẵn sàng ứng phó với những tình huống có thể phát sinh.

Theo TS. Nguyễn Thị Mai Anh, yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách trong những tình huống đặc biệt thực chất là một bộ phận quan trọng của quá trình hiện đại hóa quản trị quốc gia. Điều này đòi hỏi đổi mới tư duy hoạch định chính sách trên 4 phương diện: Chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động dự báo, phòng ngừa và chuẩn bị trước các kịch bản; Từ thiết kế chính sách cố định sang thiết kế chính sách mở, linh hoạt và có khả năng thích ứng; Từ quản lý đơn ngành sang quản trị rủi ro tổng hợp, liên ngành, liên vùng; Từ thể chế quản lý hành chính sang thể chế có khả năng học hỏi, phản hồi và tự điều chỉnh.

Trong đó, chính sách cần bảo đảm tính ổn định, thống nhất của hệ thống pháp luật nhưng đồng thời có dư địa điều chỉnh khi thực tiễn thay đổi. Việc nhận diện sớm nguy cơ, xây dựng kịch bản, chuẩn bị nguồn lực và xác lập cơ chế phối hợp phải được thực hiện từ trước, thay vì chỉ tìm kiếm giải pháp khi khủng hoảng đã xảy ra. Đồng thời, chất lượng chính sách cần được kiểm chứng qua thực tiễn tổ chức thực hiện, lấy phản hồi của người dân, DN và kết quả đánh giá làm căn cứ điều chỉnh, hoàn thiện.

“Một nền quản trị quốc gia hiện đại không chỉ được đánh giá bằng khả năng xử lý hiệu quả khi khủng hoảng xảy ra, mà trước hết bằng khả năng dự báo, phòng ngừa, chuẩn bị và thích ứng trước những biến động của thực tiễn. Đó cũng chính là định hướng căn bản để chuyển từ năng lực ứng phó tình thế sang năng lực quản trị thích ứng mang tính chiến lược, góp phần nâng cao khả năng chống chịu, năng lực tự chủ và chất lượng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, TS. Nguyễn Thị Mai Anh nhận định.

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Hội thảo "Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách trong những tình huống đặc biệt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới".

Thiết kế chính sách mở, tăng khả năng thích ứng và phản ứng nhanh

Từ góc độ hoàn thiện thể chế, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng cần chuyển từ tư duy “thiết kế hoàn chỉnh” sang tư duy “thiết kế mở và thích ứng”. Trong môi trường nhiều biến động, giá trị của chính sách không chỉ nằm ở tính hợp lý tại thời điểm ban hành mà còn phụ thuộc vào khả năng thích ứng trong suốt vòng đời.

Theo đó, thay vì hướng tới những thiết kế hoàn chỉnh ngay từ đầu, chính sách cần có dư địa điều chỉnh thông qua các quy định khung kết hợp công cụ điều hành linh hoạt, điều khoản cho phép điều chỉnh trong tình huống đặc biệt và phân cấp hợp lý để các cấp chủ động ứng phó. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng ổn định, linh hoạt và thích ứng.

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Xây dựng nhà nước có khả năng học tập từ thực tiễn, phản ứng nhanh trước biến động, đủ linh hoạt để biến những bất định thành cơ hội phát triển. Ảnh: Hà Khánh

Một yêu cầu quan trọng khác là xây dựng thể chế học tập và cơ chế phản hồi chính sách hiệu quả. Hệ thống thể chế cần tăng cường thu thập thông tin từ thực tiễn thực thi, thiết lập các kênh phản hồi từ người dân, doanh nghiệp và nâng cao vai trò giám sát, đánh giá chính sách. Qua đó, lấy thực tiễn làm thước đo, lấy hiệu quả làm tiêu chí đánh giá, khắc phục tình trạng “chính sách tốt trên giấy nhưng chưa đi vào cuộc sống”.

Đối với những lĩnh vực mới như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, việc chờ đợi một khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh trước khi hành động có thể làm lỡ cơ hội phát triển. Vì vậy, cần thể chế hóa các cơ chế thử nghiệm chính sách có kiểm soát. Những mô hình thí điểm, sandbox không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, tạo không gian đổi mới sáng tạo mà còn cho phép chính sách được kiểm nghiệm, hoàn thiện từ thực tiễn trước khi áp dụng rộng rãi.

Cùng với đó, cần phát triển nhà nước dữ liệu, nâng cao năng lực phân tích và dự báo theo thời gian thực. Điều này đòi hỏi hoàn thiện hạ tầng dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, ứng dụng công nghệ số trong phân tích, dự báo và xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo sớm. Khi có dữ liệu cập nhật, quá trình hoạch định chính sách sẽ giảm sự phụ thuộc vào các báo cáo định kỳ, qua đó nâng cao tốc độ và chất lượng phản ứng.

Đặc biệt, TS. Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh yêu cầu đặt chuỗi thực thi vào trung tâm của cải cách thể chế. Thực thi không chỉ là khâu triển khai mà còn là trung tâm của quá trình điều chỉnh chính sách. Do đó, cần làm rõ trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi thực thi; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan; đồng thời áp dụng các công cụ đo lường, đánh giá kết quả. Chỉ khi chuỗi thực thi vận hành thông suốt, chính sách mới có thể phát huy hiệu quả và thích ứng với thực tiễn.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế phản ứng nhanh trong những tình huống đặc biệt như khủng hoảng y tế, biến động kinh tế, thiên tai hoặc các cú sốc bên ngoài. Việc thiết lập quy trình rút gọn trong ban hành chính sách, trao thẩm quyền linh hoạt hơn cho cơ quan điều hành trong tình huống khẩn cấp phải đi đôi với cơ chế giám sát nhằm tránh lạm dụng.

“Những định hướng lớn của Đảng về hoàn thiện thể chế phát triển, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN hiện đại, và đặc biệt là nâng cao năng lực tổ chức thực thi hàm chứa một thông điệp xuyên suốt: Quản trị quốc gia phải chuyển từ “đúng về chủ trương” sang “đúng trong hành động và hiệu quả trong kết quả”.

Do đó, đổi mới hoạch định chính sách không thể dừng lại ở việc cải tiến quy trình hay công cụ, mà phải được nhìn nhận như một bộ phận cốt lõi của cải cách thể chế. Đó là quá trình xây dựng nhà nước có khả năng học tập từ thực tiễn, phản ứng nhanh trước biến động, đủ linh hoạt để biến những bất định thành cơ hội phát triển”, theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng.

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Lấy "xây" làm gốc, "quản trị chủ động" để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số và không gian mạng phát triển mạnh mẽ, Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng thể hiện sự đổi mới trong tư duy và phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ thế phòng thủ thụ động sang chủ động quản trị, định hướng thông tin và làm chủ không gian mạng.

 

Nguyễn Vân/VOV.VN
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