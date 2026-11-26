Việc ký kết Nghị định thư hợp tác với Duma thành phố Moscow và gia nhập Phong trào Nghị viện các Thủ đô BRICS không chỉ mở rộng khuôn khổ đối ngoại mà còn tạo thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Các hoạt động trong chuyến công tác diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11/2026, thể hiện tinh thần chủ động hội nhập, tăng cường đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm quản trị đô thị của Hà Nội. Qua đó, cơ quan dân cử Thủ đô từng bước mở rộng mạng lưới hợp tác, tham gia sâu hơn vào các sáng kiến chung vì mục tiêu phát triển bền vững.

Mở rộng khuôn khổ hợp tác nghị viện quốc tế

Một trong những dấu ấn quan trọng của chuyến công tác là việc Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà thay mặt HĐND thành phố Hà Nội ký Tuyên bố gia nhập Phong trào Nghị viện các Thủ đô BRICS.

Được thành lập vào tháng 10-2025, Phong trào Nghị viện các Thủ đô BRICS hướng tới thúc đẩy phát triển bền vững tại các thủ đô và thành phố thuộc các nước BRICS. Các thành viên tăng cường hợp tác kinh tế - xã hội, trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật khu vực và đô thị, phát triển quan hệ đối tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Phong trào cũng hướng tới phối hợp giải quyết những vấn đề chung trong xây dựng đô thị cởi mở, an toàn, có khả năng thích ứng và bảo đảm bền vững về môi trường, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, Hà Nội luôn coi trọng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị, phát triển đô thị. Việc gia nhập Phong trào sẽ tạo thêm cơ hội để Hà Nội kết nối với các thành phố thành viên, tiếp cận những giải pháp quản trị hiệu quả, đồng thời đóng góp tích cực vào các sáng kiến chung vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng của các Thủ đô.

Hà Nội mong muốn cùng các thành phố thành viên xây dựng mạng lưới hợp tác thực chất, trong đó các sáng kiến được chia sẻ, kinh nghiệm được lan tỏa và những cam kết được cụ thể hóa bằng hành động, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Việc tham gia Phong trào Nghị viện các Thủ đô BRICS vì thế không chỉ mở rộng không gian đối ngoại của HĐND thành phố Hà Nội mà còn tạo thêm kênh trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan dân cử địa phương, nhất là trong xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.

Thắt chặt quan hệ hữu nghị Hà Nội - Moscow

Cùng với việc mở rộng hợp tác đa phương, chuyến công tác tiếp tục củng cố nền tảng hữu nghị truyền thống giữa Hà Nội và Moscow, hai Thủ đô có mối quan hệ hợp tác được thiết lập từ năm 1998 và không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Chủ tịch Duma thành phố Moscow Alexey Shaposhnikov đã ký Nghị định thư hợp tác giữa hai cơ quan.

Thủ đô Hà Nội và thành phố Moscow (Nga) tăng cường quan hệ hợp tác.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa cơ quan dân cử hai Thủ đô, đồng thời góp phần cụ thể hóa nền tảng hữu nghị truyền thống giữa Hà Nội và Moscow nói riêng, Việt Nam và Liên bang Nga nói chung trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, Nghị định thư sẽ tạo cơ sở để hai cơ quan tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp trong hoạt động của cơ quan dân cử, quản trị đô thị, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, hiệu quả hợp tác cần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể, thiết thực. Vì vậy, hai bên cần sớm triển khai các nội dung đã thống nhất, đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Việc ký kết Nghị định thư với Duma thành phố Moscow và gia nhập Phong trào Nghị viện các Thủ đô BRICS mở ra hai hướng hợp tác song phương và đa phương cho HĐND thành phố Hà Nội. Nếu khuôn khổ hợp tác với Moscow tạo điều kiện tăng cường trao đổi trực tiếp giữa hai cơ quan dân cử, thì việc tham gia Phong trào BRICS giúp Hà Nội mở rộng kết nối với mạng lưới các thủ đô và thành phố thành viên.

Cả hai hướng hợp tác đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, phát huy vai trò ngoại giao nghị viện và tranh thủ thêm kinh nghiệm, nguồn lực phục vụ phát triển Thủ đô.

Đề xuất ba trụ cột hợp tác phát triển đô thị bền vững

Trong chuyến công tác, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội còn tham dự nhiều hoạt động quan trọng tại Diễn đàn Đô thị quốc tế năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi đô thị bền vững: Ứng phó với các thách thức toàn cầu” tại Moscow.

Diễn đàn do Chính phủ Liên bang Nga, Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, Hiệp hội Phát triển chính quyền địa phương toàn Nga, chính quyền thành phố Moscow và Quỹ Roscongress phối hợp tổ chức.

Chương trình nghị sự tập trung vào 5 nhóm chủ đề: Kinh tế và đổi mới sáng tạo; phát triển đô thị bền vững; quan hệ quốc tế; nguồn nhân lực; các sáng kiến thanh niên.

Đáng chú ý, phiên chuyên đề của Duma thành phố Moscowvới chủ đề “Hợp tác liên nghị viện: Phát triển bền vững các đô thị và khu vực” có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu quốc tế, cùng lãnh đạo cơ quan lập pháp và chính quyền nhiều thủ đô, thành phố lớn trên thế giới.

Tại diễn đàn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã có bài phát biểu với chủ đề “Hợp tác liên nghị viện trong quản trị thông minh, phát triển bền vững và gắn kết nhân dân giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Moscow”.

Từ thực tiễn phát triển của hai thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cho rằng, Hà Nội và Moscowcó nhiều điểm tương đồng, cùng đối mặt với những yêu cầu ngày càng cao về hoàn thiện hạ tầng, quản lý đô thị, tổ chức giao thông, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Những điểm tương đồng này tạo cơ sở thuận lợi để hai cơ quan dân cử tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp và thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề xuất ba trụ cột hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường hợp tác về hoàn thiện thể chế, quản trị đô thị thông minh và chuyển đổi số.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác về phát triển đô thị xanh và bền vững.

Thứ ba, mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục và tăng cường gắn kết nhân dân hai Thủ đô.

Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình phát triển của cả Hà Nội và Mátxcơva, đồng thời mở ra dư địa hợp tác giữa hai cơ quan dân cử trong việc nghiên cứu, trao đổi và đề xuất các giải pháp phục vụ quản trị đô thị.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ tin tưởng, sự tin cậy chính trị, hiểu biết và tinh thần hợp tác chân thành được vun đắp trong gần ba thập kỷ qua sẽ tiếp tục là nền tảng để hai Thủ đô cùng phát triển, đồng thời mở rộng quan hệ hữu nghị với các thủ đô và địa phương trên thế giới.

“Từ nền tảng hữu nghị truyền thống và những cơ hội hợp tác mới, chúng ta sẽ cùng hành động để mỗi sáng kiến, mỗi cam kết đều mang lại những giá trị thiết thực cho người dân và sự phát triển bền vững của các Thủ đô”, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Đưa cam kết đối ngoại thành kết quả cụ thể

Hai ngày hoạt động tại Moscow đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý trong hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội, đặc biệt là việc mở rộng hợp tác liên nghị viện ở cả cấp độ song phương và đa phương.

Việc ký Nghị định thư hợp tác với Duma thành phố Moscow tạo thêm cơ sở để hai cơ quan dân cử trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp trong hoạt động lập pháp địa phương, giám sát và quản trị đô thị. Trong khi đó, việc gia nhập Phong trào Nghị viện các Thủ đô BRICS mở rộng khả năng kết nối, tiếp cận những mô hình quản trị và sáng kiến phát triển từ các thành phố thành viên.

Tuy nhiên, giá trị của những khuôn khổ hợp tác này sẽ được thể hiện rõ nhất thông qua quá trình triển khai trong thực tiễn. Việc cụ thể hóa các nội dung đã ký kết thành chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến hợp tác sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, đồng thời phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển của Hà Nội.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và hội nhập, cơ quan dân cử Thủ đô đang từng bước khẳng định vai trò trong thúc đẩy ngoại giao nghị viện, mở rộng quan hệ đối tác và kết nối các nguồn lực phục vụ phát triển. Đây cũng là hướng đi nhằm nâng cao vị thế của Hà Nội trên trường quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô phát triển bền vững, hiện đại và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.