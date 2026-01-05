Ngành Nội chính Đảng xứng đáng là cơ quan “gác gôn” cho Đảng về chống tham nhũng

Sáng 5/1, Ban Nội chính Trung ương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 – 5/1/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Phan Đình Trạc-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương cho biết, trải qua 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của cách mạng, mặc dù có những tên gọi khác nhau, có thời gian được hợp nhất, rồi tái lập, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên một hành trình vẻ vang, ghi dấu những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khái quát lại giai đoạn 2012 đến nay, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, đây là giai đoạn phát triển toàn diện, nâng tầm tham mưu chiến lược của ngành Nội chính Đảng.

Ngành Nội chính Đảng từ chức năng là cơ quan tham mưu cho Đảng lãnh đạo, chỉ đạo về tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đến tham mưu cho Đảng về những chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, PCTNLPTC và CCTP, cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương.

Từ nhiệm vụ tham mưu cho Đảng về lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập pháp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ngành Nội chính Đảng đã vươn lên tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách lớn của Đảng về xây dựng Nhà nước và pháp luật. Từ nhiệm vụ tham gia chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự xã hội, ngành đã tham mưu cho Đảng về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, PCTNLPTC và CCTP.

Cùng với đó là nhiệm vụ tham mưu về chủ trương, định hướng xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, an ninh, trật tự an toàn xã hội nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; phối hợp tham mưu về hoạt động, tổ chức bộ máy, cán bộ của các cơ quan nội chính.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương Phan Đình Trạc đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Ông Phan Đình Trạc cho biết, từ khi tái lập đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Ban Chỉ đạo đưa 1.577 vụ án, vụ việc về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo ở ba cấp độ. Các vụ án, vụ việc được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, quyết liệt, điều tra, truy tố, xử lý nghiêm minh, rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn. Qua đó khẳng định “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” không chỉ là khẩu hiệu hay lời nói suông mà đã trở thành mệnh lệnh chính trị, hiện thực sinh động, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Toàn ngành đã tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác PCTNLPTC, góp phần đảm bảo sự đồng bộ giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực; giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phòng, chống lãng phí; giữa Trung ương và địa phương, từng bước hình thành phương châm “bốn không”: “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” trong đấu tranh PCTNLPTC.

Nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là sau hơn 10 năm được tái lập đến nay, ông Phan Đình Trạc khẳng định, ngành Nội chính Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, xứng đáng là “Bộ Tổng tham mưu”, “gác gôn” cho Đảng về công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ. Vị thế, vai trò, uy tín của ngành Nội chính Đảng không ngừng được củng cố và nâng cao.

Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, phát huy truyền thống và những thành tựu, kết quả đã đạt được, trong thời gian tới ngành Nội chính Đảng quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhất là tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 3 định hướng lớn đối với ngành Nội chính của Tổng Bí thư và các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, theo ông Phan Đình Trạc, ngành Nội chính Đảng tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP. Trong đó tham mưu khắc phục những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định của pháp luật, không để lợi dụng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Toàn ngành tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn nữa trong công tác PCTNLPTC. Chủ động tham mưu triển khai đồng bộ, thực chất, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, từ gốc; tham mưu chỉ đạo phát hiện và xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm nghiêm minh và nhân văn theo đúng quy định.

"Đặc biệt coi trọng phòng chống lãng phí để giải phóng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đất nước. Trước hết là tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí theo nguyên tắc không để lãng phí kéo dài, nhưng cũng không hợp pháp hóa các sai phạm", ông Phan Đình Trạc cho biết, toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra việc quản lý, sử dụng nhà đất, tài sản công, tài chính công sau sắp xếp, vận hành bộ máy chính quyền ba cấp, không để xảy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 cho Ban Nội chính Trung ương.

