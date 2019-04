Ngày đầu tiên của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại Hà Nội

Chiều 9/4 tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón trọng thể Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, dẫn đầu đoàn cấp cao thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Phú Đỗ Tại cuộc hội đàm sau Lễ đón, Thủ tướng hai nước đánh giá: Quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hà Lan lên Đối tác toàn diện. Ảnh: VGP/Quang Hiếu Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về quan hệ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước và đối tác về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực giữa hai bên đang đi vào giai đoạn triển khai các chương trình, dự án cụ thể. Ảnh: Phú Đỗ Hai bên nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, kinh tế biển, phát triển kinh tế tuần hoàn, quy hoạch và xây dựng thành phố thông minh…Ảnh: Phú Đỗ Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác chuyển đổi nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long, chứng kiến lễ ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa hai nước và một số văn kiện hợp tác song phương khác. Ảnh: Phú Đỗ Hai Thủ tướng nhất trí về sự cần thiết và ủng hộ sớm ký và phê chuẩn Hiệp thương mại tự do Việt Nam-EU và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU. Ảnh: Phú Đỗ Tại cuộc họp báo chung, hai Thủ tướng cho biết: Việt Nam và Hà Lan đã nhất trí xây dựng quan hệ Đối tác toàn diện nhằm tiếp tục phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở rộng sang nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác. Ảnh: Vũ Dũng. Chiều 9/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, hoan nghênh hai nước nhất trí xây dựng quan hệ Đối tác toàn diện nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác và đáp ứng yêu cầu phát triển của hai nước. Ảnh: Xuân Dần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương; đề nghị Hà Lan tích cực thúc đẩy EU hoàn thành rà soát pháp lý và các thủ tục để tiến tới sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA). Ảnh: Xuân Dần Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mắc Mark Rutte, cùng trao đổi một số vấn đề liên quan đến Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) Ảnh: Lê Tuyết Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam cam kết, Luật An ninh mạng của Việt Nam không làm ảnh hưởng tới quyền con người theo Hiến pháp Việt Nam, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh: Lê Tuyết Cũng trong ngày 9/4, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự cuộc tọa đàm với các giám đốc điều hành các doanh nghiệp của Hà Lan. Ảnh: VGP/Nhật Bắc Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan. Hai bên quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hà Lan lên Đối tác toàn diện nhằm khai thác tốt các tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và năng động trên tất cả các mặt trong thời gian tới. Ảnh: Phú Đỗ.

