Ngày Pháp luật Việt Nam 2026: Pháp luật kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 6/11, Bộ Tư pháp cho biết, lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức vào sáng 8/11 tại Bộ Tư pháp với hình thức trực tiếp (có sử dụng livestream trên nền tảng số của Bộ Tư pháp). Sự kiện có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức vào sáng 8/11 tại Bộ Tư pháp. Ảnh: Bộ Tư pháp

Ngày 9/11/1946, Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, đặt nền móng cho việc xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Ngày 9/11 được Đảng, Nhà nước chọn làm Ngày Pháp luật Việt Nam, được thể chế quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

Trải qua 13 năm tổ chức, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) đã trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng, góp phần lan tỏa ý thức tuân thủ, thượng tôn pháp luật trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Theo Bộ Tư pháp, một trong những điểm mới nổi bật của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 là gắn kết chặt chẽ hoạt động hưởng ứng với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương, định hướng lớn về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật, nhất là Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật không chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật mà còn hướng tới nâng cao nhận thức về vai trò của pháp luật trong kiến tạo phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong tổ chức thi hành pháp luật, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Nội dung truyền thông tập trung vào các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa phương thức truyền thông, góp phần bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai liên tục, thông suốt, hiệu quả trong điều kiện tổ chức bộ máy mới.

Một điểm nhấn khác là nội dung truyền thông phản ánh những chuyển biến trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật năm 2026. Theo thông tin của Bộ Tư pháp, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 9 luật tại Kỳ họp thứ nhất; 15 luật và 6 nghị quyết tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất; dự kiến xem xét, thông qua 39 luật cùng 4 nghị quyết quy phạm pháp luật tại Kỳ họp thứ hai.

Những kết quả lập pháp, cùng nỗ lực tổng rà soát hệ thống văn bản, đẩy mạnh thi hành pháp luật, chuyển đổi số và đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ là nội dung trọng tâm tại Lễ hưởng ứng, qua đó khẳng định vai trò kiến tạo của pháp luật đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, theo Bộ Tư pháp, điểm nhấn đột phá hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 là sự thể hiện đậm nét kết quả đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong cả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Trong đó, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhằm đổi mới, tối ưu hóa quy trình lập pháp, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Sự kiện năm nay cũng gắn với việc lan tỏa, khai thác hiệu quả các nền tảng số trọng điểm như Cổng Pháp luật quốc gia, giúp công tác xây dựng pháp luật ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch và tăng cường tính tương tác với người dân, doanh nghiệp...

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, những đổi mới này thể hiện quyết tâm đưa Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ tôn vinh Hiến pháp, pháp luật mà còn lan tỏa những kết quả, thành tựu trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật; thúc đẩy hình thành văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Một trong những điểm mới nổi bật trong chương trình tổ chức là gắn hoạt động biểu dương, vinh danh “Gương sáng pháp luật” với việc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đồng thời, Lễ hưởng ứng tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” - cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức trên nền tảng này với quy mô toàn quốc, thu hút 845.348 người tham gia với 2.584.819 lượt dự thi.

Bộ Công an hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2026 VOV.VN - Sáng 6/11, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2026 trong lực lượng công an nhân dân; tổng kết công tác truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, tổng kết Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an cơ sở.