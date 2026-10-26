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Nghệ An: Lá phiếu niềm tin và trách nhiệm của trưởng thôn/bản/tổ dân phố

Thứ Hai, 05:30, 26/10/2026
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VOV.VN - Tại Nghệ An, công tác bầu trưởng khối, trưởng thôn, xóm, bản, nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai với yêu cầu lựa chọn những người có uy tín, năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát dân và ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.

Hội nghị bầu trưởng thôn Kim Nhan 4, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vừa diễn ra sáng 18/10. Người được giới thiệu để người dân lựa chọn năm nay 46 tuổi, có trình độ cử nhân Toán, trung cấp lý luận chính trị và đã có hai nhiệm kỳ đảm nhiệm cương vị trưởng thôn. Kinh nghiệm công tác cùng sự am hiểu địa bàn đã giúp ông nhận được sự đồng thuận của 100% cử tri có mặt tại hội nghị.

Còn với người dân nơi đây, lá phiếu không chỉ là sự tín nhiệm đối với người đứng đầu thôn mà còn gửi gắm kỳ vọng về một cán bộ năng động, trách nhiệm, biết đổi mới cách làm để đưa chủ trương, chính sách đến gần dân hơn.

Ông Nguyễn Thượng Hiền, người dân thôn Kim Nhan 4, xã Anh Sơn, Nghệ An bày tỏ mong muốn: “Chúng tôi kỳ vọng trưởng thôn là người năng động, tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại 4.0 để đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với nhân dân tốt hơn”.

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Hội nghị bầu trưởng thôn Kim Nhan 4, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An diễn ra sáng 18/10.

Niềm tin của người dân cũng đồng nghĩa với những yêu cầu cụ thể đặt ra đối với người được lựa chọn. Bởi công việc của trưởng thôn không chỉ là triển khai các cuộc họp, truyền đạt chủ trương, chính sách, mà còn phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh kiến nghị của người dân; vận động bà con đồng thuận, chung sức giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Nói cách khác, lá phiếu trao niềm tin cũng là sự gửi gắm trách nhiệm. Người được bầu phải thực sự là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc và sự gắn bó với cộng đồng làm thước đo trách nhiệm của mình.

Ông Bùi Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Anh Sơn cho biết, xã Anh Sơn hiện có 20 thôn, bản. Đội ngũ trưởng thôn, trưởng bản được bầu nhiệm kỳ 2026-2031 có độ tuổi từ 35 đến 65; trong đó, 6 người có trình độ đại học, 4 người có trình độ trung cấp. Cùng với phẩm chất chính trị, đạo đức và uy tín, địa phương chú trọng lựa chọn những người có năng lực thực tiễn, kỹ năng vận động quần chúng và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Các ứng cử viên được lựa chọn trên cơ sở tiêu chí về chính trị, đạo đức, uy tín, năng lực; đặc biệt là cán bộ trẻ có trình độ về khoa học công nghệ, các kỹ năng tin học và có tinh thần trách nhiệm, khả năng tập hợp, vận động quần chúng nhân dân.

Thực tế cho thấy, trưởng thôn, xóm là lực lượng gần dân nhất, trực tiếp gắn bó với đời sống cộng đồng. Từ vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, phần lớn công việc đều cần sự kiên trì, khéo léo và đồng hành của người đứng đầu thôn, xóm.

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Người được giới thiệu để người dân lựa chọn năm nay 46 tuổi, có trình độ cử nhân Toán, trung cấp lý luận chính trị và đã có hai nhiệm kỳ đảm nhiệm cương vị trưởng thôn. 

Khi người dân có kiến nghị, trưởng thôn, xóm phải lắng nghe, phản ánh kịp thời; khi triển khai nhiệm vụ chung, phải biết giải thích, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và cùng thực hiện. Muốn làm tốt vai trò ấy, ngoài uy tín, sự tận tụy, người cán bộ cơ sở còn cần kiến thức, kỹ năng và phương pháp làm việc phù hợp với yêu cầu ngày càng cao.

Ông Trần Quốc Tuấn, xóm trưởng xóm Xuân Lâm, xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự và các bước bầu xóm trưởng nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Với những người được tín nhiệm lựa chọn, yêu cầu đặt ra không chỉ là gần dân, sát dân mà còn phải chủ động học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc hiệu quả hơn.

Ngày 25/8/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của khối, xóm, thôn, bản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trưởng khối, trưởng xóm, trưởng thôn, trưởng bản là người đại diện cộng đồng dân cư, do nhân dân trực tiếp bầu; có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc chung, tập hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn.

Những quy định này đặt ra yêu cầu rõ hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở: vừa phải phát huy vai trò đại diện cộng đồng, vừa nâng cao hiệu quả tự quản, củng cố sự đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, trình độ chuyên môn, khả năng tổ chức công việc và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng có ý nghĩa thiết thực. 

Ông Nguyễn Khánh Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Chân cho biết, địa phương chú trọng lựa chọn xóm trưởng nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm phẩm chất đạo đức, uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực thực tiễn, được nhân dân tín nhiệm. Xã ưu tiên nhân sự có trình độ trung học phổ thông trở lên, là đảng viên. Thời gian tới, UBND xã tiếp tục chỉ đạo để bộ máy mới ở xóm hoạt động có hiệu quả. Song song với đó, xã phân công cán bộ phụ trách các xóm để hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, bảo đảm kế hoạch.

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Ông Nguyễn Khánh Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Chân.

Sau sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, tổ dân phố, nhiều xã, phường tại Nghệ An đã hoàn thành việc bầu trưởng khối, trưởng xóm. Các địa phương còn lại đang tiếp tục triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Việc kiện toàn đội ngũ trưởng khối, trưởng thôn, xóm vì thế không chỉ dừng lại ở lựa chọn người đảm nhiệm chức danh, mà còn hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở. Khi có uy tín, năng lực và phương pháp làm việc phù hợp, người trưởng thôn, xóm sẽ thuận lợi hơn trong việc tập hợp nhân dân, giải quyết công việc chung và đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

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Thí điểm KPI – Bước chuyển trong đánh giá, nâng chất lượng cán bộ ở Nghệ An

VOV.VN - Sau hai tháng thí điểm, KPI bước đầu tạo chuyển biến trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ở Nghệ An. Tuy nhiên, để mỗi điểm số phản ánh đúng hiệu quả công việc, thước đo này cần tiếp tục được hoàn thiện từ tiêu chí đánh giá đến phương pháp lượng hóa và cả hạ tầng công nghệ trước khi nhân rộng.

Sỹ Đức-CTV Mai Hương/VOV1
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