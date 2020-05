Nghệ An long trọng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tới dự có Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Lễ kỷ niệm 130 ngày sinh Bác Hồ tại Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định, Nghệ An tự hào là quê Bác, có truyền thống cách mạng gắn với mọi thắng lợi của cả nước trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước, luôn được Bác quan tâm.

Sinh thời, Bác chỉ về thăm quê được 2 lần, nhưng Bác có 222 lần gửi thư và ý kiến góp ý về quê hương. Bác mong muốn Nghệ An phấn đấu trở thành một trong những tỉnh khá của miền Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thực hiện lời Bác dặn và thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Nghệ An trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về xây dựng nông thôn mới.

Đến nay Nghệ An đã có 265 xã và 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; công tác đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân được nâng cao; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thời gian tới, Nghệ An tiếp tục khơi dậy ý chí vươn lên của cả hệ thống chính trị và nhân dân, phát huy tối đa các tiềm năng thế mạnh, tích cực chủ động hội nhập, hợp tác; huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.



Trước đó, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học Bác trước hết trọng dân, gần dân

Cũng trong sáng 17/5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Cán bộ công đoàn học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là một hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tọa đàm tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quý của những cán bộ công đoàn tiêu biểu, chủ chốt, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn ở các cấp công đoàn về học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu người cán bộ công đoàn học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới, sáng tạo, tự học tập, rèn luyện nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn; làm việc trong một môi trường mới với phong cách mới để giành được niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn và đối với cán bộ công đoàn.

"Đó là phong cách tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo; Phong cách làm việc luôn trọng dân, gần dân, thấu hiểu nhân dân, chăm lo lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; Phong cách lãnh đạo tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, luôn làm gương trước để mọi người noi theo; Phong cách diễn đạt chân thực, trong sáng, mộc mạc, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi đối tượng; Phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, có lý có tình; Phong cách sinh hoạt, cần kiệm liêm chính, hài hòa, giản dị, gần gũi, mỗi việc làm, mỗi hành động đều chứa đựng ý nghĩa giáo dục rất cao", ông Khang nói./.