Sơn La có hơn 274 km đường biên giới, tiếp giáp tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực biên giới của tỉnh Sơn La có 13 xã, 57 bản giáp biên, với dân số trên 150.000 người. Sau gần 10 năm triển khai Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị, khu vực biên giới Sơn La đã có những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực biên giới giảm từ 40% năm 2017 xuống còn khoảng 19,2% hiện nay...

Sơn La tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị

Trong giai đoạn 2017-2026, từ các nguồn lực đầu tư, Sơn La đã hoàn thành 11 dự án bố trí dân cư tại các xã biên giới, sắp xếp ổn định nơi ở cho 550 hộ dân. Hơn 11.000 hộ được hỗ trợ phát triển sản xuất; khoảng 3.300 hộ được hỗ trợ cải thiện nhà ở. 13/13 xã biên giới đều có trạm y tế được xây dựng kiên cố và bố trí bác sĩ công tác thường xuyên.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết

Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và phòng, chống tội phạm được đặc biệt quan tâm. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hơn 1.430 vụ ma túy với trên 1.860 đối tượng; 18 vụ mua bán người và 140 vụ xuất nhập cảnh trái phép.

Nhiều mô hình nhân văn được triển khai như 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản", "Con nuôi đồn biên phòng", "Thầy giáo quân hàm xanh", "Nâng bước em đến trường"... Mối quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế, đặc biệt với 9 tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được duy trì, củng cố.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khẳng định: Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị là định hướng chính trị quan trọng để các cấp, các ngành cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại hội nghị.

"Phát triển khu vực biên giới không chỉ là nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà còn là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của tỉnh. Cần gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại; trong đó, phát triển tạo nền tảng, nguồn lực để bảo vệ biên giới; quốc phòng, an ninh bảo đảm môi trường ổn định; đối ngoại góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác, giữ vững hòa bình, ổn định khu vực biên giới. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, không tách rời, không xem nhẹ bất kỳ mặt nào", ông Hùng nhấn mạnh.

Lãnh đạo các đồn biên phòng, công an các xã khu vực biên giới dự hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển kinh tế - xã hội tại một số xã biên giới chưa đồng đều; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn lực hạn chế; công tác phát triển đảng viên tại các vùng sâu, các bản biên giới còn khó khăn; tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy còn diễn biến phức tạp ở một số địa bàn.

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương cũng đã thảo luận nhiều nội dung, đề xuất giải pháp tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh trong giai đoạn mới.