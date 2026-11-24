Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cụ thể, Nghị quyết số 472/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trần Văn Mi kể từ ngày 11/11/2026.

Nghị quyết số 473/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 11/11/2026.