Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, ông Micheal Kokalari cho rằng, Nghị quyết số 10-NQ/TW sẽ tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Đánh giá cao định hướng của Nghị quyết số 10 khi thúc đẩy sự liên kết giữa khu vực doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, ông Micheal Kokalari nhấn mạnh, đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư toàn cầu.

Ông Micheal Kokalari phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Từ góc độ của một tổ chức đầu tư hoạt động lâu năm tại Việt Nam, VinaCapital đề xuất nhiều giải pháp nhằm giúp Việt Nam tiếp tục thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài dài hạn và ổn định.

Tiếp tục đầu tư hạ tầng quy mô lớn và nâng hạng thị trường

Theo ông Micheal Kokalari, ưu tiên đầu tiên là Việt Nam cần tiếp tục theo đuổi các chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn và đầy tham vọng nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Các dự án hạ tầng luôn đòi hỏi nguồn lực tài chính rất lớn. Đây cũng là lĩnh vực mà VinaCapital cùng các nhà đầu tư quốc tế sẵn sàng đồng hành để hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn vốn dài hạn.

“Đối với một nền kinh tế đang phát triển, việc tận dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài để phát triển hạ tầng là điều hoàn toàn bình thường và đã được nhiều quốc gia áp dụng thành công”, ông Micheal Kokalari nói.

VinaCapital đưa ra 4 khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng thu hút dòng vốn quốc tế. Thứ nhất, Việt Nam cần ưu tiên hoàn thành mục tiêu được Tổ chức MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi, sau khi đã được Tổ chức FTSE Russell nâng hạng trong thời gian qua. Theo ông Micheal Kokalari, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng để thu hút cả dòng vốn đầu tư thụ động và chủ động từ các quỹ đầu tư quốc tế quy mô lớn.

Thứ hai, Việt Nam cần sớm đạt mức xếp hạng tín nhiệm đầu tư (Investment Grade) từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như S&P, Moody's hoặc Fitch. Đồng thời, cần đẩy nhanh việc đưa Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam đi vào hoạt động, tạo thêm kênh huy động vốn hiệu quả từ thị trường quốc tế.

Đại diện các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham dự hội nghị. Ảnh: VGP

Hoàn thiện thị trường vốn để đón dòng tiền quy mô lớn

Khuyến nghị thứ ba được VinaCapital đưa ra là Việt Nam cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cũng như các hình thức huy động vốn khác.

Theo ông Micheal Kokalari, việc này sẽ góp phần mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường vốn, từ đó thu hút thêm nhiều nhà đầu tư quốc tế.

Khuyến nghị cuối cùng là tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để đáp ứng đầy đủ tiêu chí nâng hạng của MSCI. Trong đó, Việt Nam cần sớm triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP); cho phép áp dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với hoạt động đầu tư gián tiếp; tiếp tục xem xét nới lỏng giới hạn sở hữu nước ngoài ở những lĩnh vực phù hợp; đồng thời nâng cao hơn nữa các tiêu chuẩn về minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp.

Ông Micheal Kokalari khẳng định, hiện có rất nhiều quỹ đầu tư quốc tế với quy mô lên tới hàng trăm tỷ USD đang theo dõi sát thị trường Việt Nam. Khi các điều kiện trên được hoàn thiện và Việt Nam chính thức được MSCI nâng hạng, VinaCapital tin tưởng sẽ có một lượng vốn rất lớn được giải ngân vào thị trường Việt Nam.