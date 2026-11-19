Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) từ ngày 17-18/11. Nhân chuyến công tác này phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Vân.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Vân

PV: Xin Thứ trưởng cho biết các kết quả nổi bật của chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Vân: Đây là chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đại hội đồng, qua đó khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với ASEAN và AIPA.

Về tổng thể, kết quả đạt được của chuyến công tác đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao nghị viện trong việc góp phần kiến tạo cục diện đối ngoại thuận lợi, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế, đóng góp của Việt Nam vào việc định hình nghị sự và tương lai của ASEAN cũng như giải quyết các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.

Về cụ thể, tôi cho rằng có ba điểm nổi bật như sau:

Thứ nhất, Đoàn Việt Nam đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp tích cực, có trách nhiệm tại AIPA. Tinh thần này được thể hiện đậm nét trong Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại AIPA-47 và phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Phiên toàn thể, đưa ra các quan điểm, giải pháp của Việt Nam để AIPA thực sự phát huy vai trò “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao AIPA đã luôn sát cánh với Chính phủ các nước ASEAN trong mọi bước phát triển gần 50 năm qua; nhấn mạnh ASEAN tiếp tục củng cố đoàn kết, đồng thuận và xây dựng cộng đồng, đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả, nâng cao sức mạnh nội tại và khả năng chống chịu của các quốc gia thành viên để góp phần xây dựng một ASEAN gắn kết, sáng tạo, tự cường và thịnh vượng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị AIPA và Nghị viện các nước thành viên phát huy vai trò lập pháp, giám sát và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh hài hòa hóa pháp luật, tạo khuôn khổ thể chế thuận lợi cho phát triển bao trùm, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm đối với AIPA trong tình hình mới: (i) Củng cố nền tảng hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật, phát huy vai trò của nghị viện trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN; (ii) Kiến tạo hành lang pháp lý cho một ASEAN thịnh vượng, xây dựng khung pháp lý cho các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, quản trị trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi năng lượng công bằng, an ninh lương thực; (iii) Lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách nghị viện để người dân và doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng thành quả hội nhập.

Đoàn Việt Nam cũng đã đề xuất 4 Nghị quyết có nội dung thiết thực, đáp ứng trúng quan tâm chung của AIPA, cụ thể là các Nghị quyết: (i) Tăng cường hợp tác liên nghị viện trong phòng ngừa và quản trị các rủi ro an ninh đan xen; (ii) Đổi mới mô hình phát triển, nâng cao sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ASEAN: Vai trò của Nghị viện trong thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và thịnh vượng chung; (iii) Tăng cường hợp tác liên nghị viện nhằm thúc đẩy hơn nữa hiểu biết và thông tin giữa người dân, vì một ASEAN đoàn kết và thống nhất; và (iv) Thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong quản trị trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, an toàn, bao trùm và lấy con người làm trung tâm trong ASEAN. Điều này thể hiện tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm, đóng góp vào xử lý các thách thức chung của khu vực của Việt Nam và là cơ sở quan trọng để ta thúc đẩy hợp tác AIPA và với các nước thành viên nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045, nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của Quốc hội Việt Nam trong AIPA cũng như tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực khác.

Thứ hai, chuyến công tác thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 và Chủ tịch AIPA-47, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Việt Nam - Philippines và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần củng cố vững chắc tin cậy chiến lược giữa hai nước. Tiếp xúc với Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đối tác nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy hoàn thiện và giám sát thực hiện kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, khoa học – công nghệ, giáo dục, văn hoá, du lịch, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Thứ ba, thông qua các cuộc hội kiến, tiếp xúc song phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các thành viên đoàn đã thông tin với bạn bè quốc tế về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, thành tựu phát triển của đất nước sau Đại hội XIV và đóng góp của Quốc hội trong phát triển kinh tế - xã hội; trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và quan hệ hữu nghị với nghị sĩ các nước; thống nhất các định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan lập pháp cũng như hợp tác trên các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với các mục tiêu phát triển của mỗi nước như kinh tế, thương mại, tài chính, năng lượng, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistic….

PV: Từ những kết quả tích cực trên, xin Thứ trưởng cho biết phương hướng và các biện pháp thời gian tới nhằm triển khai hiệu quả các cam kết, định hướng hợp tác giữa Việt Nam với AIPA và các đối tác trong thời gian tới?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Vân: Để phát huy kết quả của chuyến công tác, thời gian tới, các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành sẽ phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng AIPA-47, chuyển hóa các cam kết khu vực thành chính sách, pháp luật quốc gia. Đối ngoại Quốc hội tiếp tục gắn kết chặt chẽ với hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Song song với đó, Việt Nam tiếp tục chủ động chuẩn bị Báo cáo quốc gia về triển khai các nghị quyết AIPA, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết chung.

Về hợp tác trong khuôn khổ AIPA, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, có trách nhiệm, cùng các Nghị viện thành viên phát huy vai trò của AIPA trong đồng hành, hỗ trợ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Singapore trên cương vị Chủ tịch AIPA năm 2027. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tăng cường gắn kết giữa kênh Nghị viện với kênh Chính phủ, góp phần triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Về quan hệ với các đối tác, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp triển khai cụ thể kết quả các cuộc tiếp xúc song phương, góp phần làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với các nước, trong đó có hợp tác giữa các cơ quan lập pháp. Việt Nam sẽ duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa các Ủy ban, Nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ, đồng thời phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Tôi tin tưởng rằng với những kết quả đạt được, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với AIPA và Quốc hội, Nghị viện các nước sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả. Qua đó, Quốc hội Việt Nam góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, phát triển bao trùm, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

PV: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.