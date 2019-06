Người dân Sơn La: Cảnh cáo ông Phạm Văn Thủy còn nhẹ

Liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Phạm Văn Thủy- Phó Chủ tịch UBND; khiển trách ông Cầm Ngọc Minh, nguyên chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Phạm Văn Thủy, PCT UBND tỉnh Sơn La.

Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Sơn La; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Trước những thông tin này, người dân Sơn La bày tỏ tin tưởng, việc xử lý nghiêm minh của Đảng ta. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, mức xử lý hiện nay với ông Phạm Văn Thủy còn nhẹ.



Là một trong số 59 cán bộ trung ương luân chuyển trong nhiệm kỳ 2011-2016, tháng 4/2014 từ vị trí cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, ông Phạm Văn Thủy được điều về làm Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Khi ấy người dân Sơn La rất kỳ vọng ông Thủy sẽ có nhiều đóng góp vào sự phát triển trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục cho tỉnh miền núi này.

Tuy nhiên, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018, ông Thủy bị xác định là chịu trách nhiệm chính cùng giám đốc Sở GD-ĐT Hoàng Tiến Đức trong vụ án gian lận thi cử Sơn La. Điều này khiến nhiều người không khỏi thất vọng.

Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Sơn La (ngoài cùng bên phải).

Trước những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, ông Hoàng Tiến Đức - giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thi tỉnh Sơn La là người khiến dư luận ở Sơn La bức xúc nhất, đặc biệt là việc ông này trước đó đã liên tiếp khẳng định là kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong khi trước đó đã chỉ đạo cấp dưới của mình là Trần Xuân Yến nâng điểm cho 8 thí sinh. Sau đó lại một mực phủ nhận không có chuyện này.

Tốt nghiệp chuyên ngành Hóa học, Đại học sư phạm Vinh năm 1981, từ quê hương Đồng Hới, Quảng Bình, ông Hoàng Tiến Đức lên công tác tại Trường THPT huyện miền núi Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Quá trình công tác, được đánh giá là thầy giáo có năng lực và đã trưởng thành qua nhiều vị trí quan trọng như: Phó hiệu trưởng; Phó trưởng phòng Giáo dục; Trưởng phòng Giáo dục; phó bí thư rồi Bí thư huyện ủy Mai Sơn.

Từ tháng 6/2006 đến nay là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh văn phòng Tỉnh ủy sau đó là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Từ 1/7 tới ông Hoàng Tiến Đức sẽ nghỉ hưu theo chế độ./.