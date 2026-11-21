Không để doanh nghiệp độc quyền thông tin về tai nạn lao động

Sáng 21/11, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Trong đó, Luật tăng quyền chủ động cho người lao động trong việc thông tin, phản ánh các vụ tai nạn và nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc.

Theo quy định mới, người lao động có quyền thông tin về vụ tai nạn xảy ra tại nơi làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức công đoàn. Với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, luật cũng bổ sung quyền thông tin về tai nạn tới UBND cấp xã hoặc công an cấp xã nơi xảy ra vụ việc.

Quy định này tạo thêm kênh tiếp nhận thông tin, hạn chế tình trạng việc khai báo, xử lý tai nạn phụ thuộc hoàn toàn vào người sử dụng lao động. Đây là điểm có ý nghĩa thực tế trong bối cảnh việc phát hiện, báo cáo kịp thời tai nạn lao động là cơ sở quan trọng để xác định nguyên nhân, trách nhiệm và bảo đảm quyền lợi cho người bị nạn.

Đáng chú ý, luật bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là đe dọa, chi phối, cản trở, gây khó khăn trong việc khai báo, cung cấp thông tin, xử lý vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra tại nơi làm việc. Quy định này nhằm ngăn chặn việc gây sức ép, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin, bảo đảm người lao động có thể lên tiếng khi phát hiện sự việc.

Vai trò của tổ chức công đoàn cũng được tăng cường. Tại cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên vẫn thực hiện quyền và trách nhiệm theo luật khi được người lao động yêu cầu hoặc khi phát hiện người sử dụng lao động có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động.

Đặc biệt, công đoàn cơ sở có trách nhiệm thông báo ngay với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để tiến hành điều tra nếu người sử dụng lao động không thực hiện nghĩa vụ khai báo tai nạn lao động theo quy định. Như vậy, trách nhiệm giám sát và thúc đẩy xử lý tai nạn không chỉ đặt trong nội bộ doanh nghiệp mà còn có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động.

An toàn, vệ sinh viên được quyền báo cáo vi phạm ra bên ngoài

Theo luật, khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, an toàn, vệ sinh viên có thể báo cáo tổ chức công đoàn, thanh tra tỉnh, thành phố, UBND cấp xã hoặc cơ quan chuyên môn về an toàn, vệ sinh lao động thuộc UBND cấp tỉnh.

Đối với trường hợp máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an toàn, vệ sinh viên được báo cáo khi đã kiến nghị người sử dụng lao động nhưng không được khắc phục.

Đây là cơ chế quan trọng bởi an toàn, vệ sinh viên là những người trực tiếp làm việc tại các bộ phận sản xuất, có điều kiện phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn. Việc được báo cáo tới cơ quan chức năng hoặc tổ chức công đoàn giúp những kiến nghị không được giải quyết tại doanh nghiệp có thêm đường xử lý, thay vì chỉ dừng lại ở khâu nhắc nhở, đề xuất nội bộ.

Luật cũng quy định an toàn, vệ sinh viên được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn được trả lương và hưởng phụ cấp trách nhiệm. Mức phụ cấp do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở thỏa thuận, ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên hoặc thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp chưa có công đoàn cơ sở, người sử dụng lao động quyết định sau khi lấy ý kiến công đoàn cấp trên cơ sở.

Bên cạnh tăng cường giám sát, luật làm rõ trách nhiệm điều tra tai nạn theo tính chất, mức độ vụ việc. Người sử dụng lao động thành lập đoàn điều tra cấp cơ sở đối với tai nạn làm người lao động bị thương nhẹ hoặc bị thương nặng một người thuộc thẩm quyền quản lý. Cơ quan chuyên môn về an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh thành lập đoàn điều tra đối với tai nạn làm chết người hoặc làm từ hai người lao động bị thương nặng trở lên, kể cả người làm việc không theo hợp đồng lao động.

Với các vụ việc nghiêm trọng hoặc có tính chất phức tạp vượt quá khả năng xử lý của đoàn điều tra cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập đoàn điều tra cấp trung ương. Người sử dụng lao động và các cá nhân liên quan có nghĩa vụ hợp tác, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và không được từ chối hoặc cản trở quá trình điều tra.

Luật cũng đổi mới cách thức quản lý hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo hướng giảm điều kiện kinh doanh. Người sử dụng lao động được tự tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện, nhưng phải chịu trách nhiệm về chất lượng, bảo đảm người lao động, người học nghề, tập nghề và người thử việc được trang bị kiến thức, kỹ năng trước khi bố trí làm việc và được huấn luyện định kỳ.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện thực hiện thông báo hoạt động với cơ quan chuyên môn về an toàn, vệ sinh lao động thuộc UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính. Cùng với đó, luật bổ sung quy định về xây dựng, kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu trong các lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn, sử dụng máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt, huấn luyện, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Những quy định mới không chỉ hướng tới đơn giản hóa thủ tục cho doanh nghiệp mà còn tăng khả năng giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm từ chính người lao động, tổ chức công đoàn và cơ quan quản lý nhà nước.