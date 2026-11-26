Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương; đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn

Tại buổi lễ, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội công bố Quyết định tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn. Lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn .

Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội các khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII là đảng viên Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, sinh hoạt tại Chi bộ Nhà khách Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Quân đội và Quốc hội, có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chúc mừng Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng không chỉ ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ mà còn nhắc nhở người đảng viên tiếp tục giữ gìn danh dự, phẩm chất và uy tín; nêu gương trước Đảng, trước Nhân dân, đồng thời truyền lại kinh nghiệm, bản lĩnh cho thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau.

“Tấm Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng được trao hôm nay chính là minh chứng sinh động cho quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn. Dù cương vị nào, đồng chí cũng thể hiện rõ phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, người đảng viên mẫu mực, trung thành, tận tụy, giản dị, liêm khiết và luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và của nhân dân lên trên hết” - Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nói.