Thách thức đan xen, chuyển hóa và tác động lẫn nhau

Tham luận tại hội thảo Việt Nam trên hành trình 40 năm Đổi mới và hội nhập quốc tế (1986 - 2026) Trung tướng, GS.TS. Trần Vi Dân, ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an cho biết các thách thức đối với an ninh quốc gia hiện nay mang tính đan xen, chuyển hóa và tác động sâu sắc lẫn nhau, bao gồm hai nhóm chính:

Thách thức an ninh truyền thống

Về an ninh chính trị và an ninh tư tưởng: Sự sụp đổ của các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô tác động đến một bộ phận cán bộ, đảng viên. Quá trình hội nhập và mặt trái kinh tế thị trường, toàn cầu hóa làm gia tăng phân hóa giàu nghèo, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lợi dụng điều này, các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, can thiệp lật đổ, khủng bố, kích động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định an ninh chính trị tại các địa bàn chiến lược.

Về an ninh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ: Cạnh tranh giữa các nước lớn, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cường quyền áp đặt, tư duy thực dụng và dân túy gây sức ép đối ngoại lên các quốc gia vừa và nhỏ. Các cuộc chiến tranh, xung đột khu vực quy mô lớn đẩy nhanh quá trình xói mòn trật tự thế giới, suy giảm vai trò, vị thế của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đặt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo của nước ta trước nhiều thách thức phức tạp.

Về an ninh kinh tế và năng lực tự chủ chiến lược: Hội nhập quốc tế sâu rộng mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng khiến kinh tế nước ta chịu tác động nhanh chóng từ biến động thị trường khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, năng suất và công nghệ còn hạn chế khiến Việt Nam đối mặt nguy cơ tụt hậu. Tác động của tình trạng “đa khủng hoảng” toàn cầu và CMCN 4.0, làm suy giảm lợi thế lao động giá rẻ, đe dọa an ninh kinh tế.

Thách thức an ninh phi truyền thống

Các thách thức an ninh phi truyền thống bao gồm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, kinh tế, cộng thêm với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh... Các khủng hoảng cộng hưởng gây đứt gãy chuỗi cung ứng, bất ổn an ninh nguồn nước, năng lượng, lương thực và di cư, đe dọa trực tiếp đến ổn định chính trị, xã hội và an toàn con người.

Các thách thức mới phát sinh từ kỷ nguyên số và không gian mạng: Chiến tranh mạng và can thiệp từ bên ngoài đe dọa an ninh thông tin, an ninh chế độ, quyền tự chủ số, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa công an và quân đội. Đặc biệt, sự dịch chuyển công nghệ đã đẩy các mối đe dọa đối với an ninh con người sang các không gian hoàn toàn mới.

Các thế lực thù địch tăng cường lợi dụng AI và deepfake để bóp méo thông tin, thao túng tâm lý xã hội. Tội phạm công nghệ cao, lừa đảo xuyên quốc gia, tấn công mã hóa tống tiền dữ liệu doanh nghiệp xâm phạm trực tiếp đến quyền riêng tư và tài sản của công dân.

Lực lượng công an nhân dân tại Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5 định hướng chiến lược trong kỷ nguyên mới

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc xác định những định hướng chiến lược có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhấn mạnh vấn đề này, Đại tá, TS. Trịnh Quốc Việt, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng cho rằng cần tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận về bảo vệ Tổ quốc, tập trung vào 5 định hướng chiến lược trọng tâm trong kỷ nguyên mới.

Một là, kiên định mục tiêu, cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Trong kỷ nguyên mới, cần tiếp tục kiên định mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, môi trường hòa bình, ổn định và nền văn hóa, con người Việt Nam. Đồng thời, chủ động nhận diện, phòng ngừa và xử lý hiệu quả các nguy cơ từ sớm, từ xa; gắn nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia với bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hai là, xây dựng, củng cố lực lượng và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc toàn diện, đặc biệt là phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng xử lý các tình huống. Củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại gắn với nền an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phát huy vai trò của hệ thống chính trị và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, hoàn thiện phương thức bảo vệ Tổ quốc theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro. Chủ động nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nghiên cứu, đánh giá và xử lý các tình huống; phát huy vai trò của đối ngoại, tranh thủ hợp tác, hạn chế bất đồng, ngăn ngừa nguy cơ xung đột từ sớm, từ xa. Đồng thời phải nâng cao khả năng bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, không gian thông tin và các lĩnh vực mới.

Bốn là, tiếp tục nhận thức và xử lý đúng đắn, linh hoạt vấn đề đối tác, đối tượng trong điều kiện mới. Quán triệt sâu sắc quan điểm bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, đồng thời linh hoạt về sách lược; nhận thức đúng tính chất đan xen giữa hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế. Trên cơ sở lợi ích quốc gia - dân tộc chủ động mở rộng hợp tác, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển, đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia và an ninh của đất nước. Nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược để xử lý linh hoạt, chính xác các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững thế chủ động chiến lược trong mọi tình huống.

Năm là, gắn kết chặt chẽ, thống nhất giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tạo thể và lực mới cho đất nước. Xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc vừa là nền tảng, vừa là động lực bảo vệ Tổ quốc; ngược lại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Vì vậy, cần kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, tạo dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nâng cao tiềm lực và sức mạnh tự chủ, tự cường của đất nước.

Bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và quyết tâm chính trị cao. Việc triển khai đồng bộ các định hướng chiến lược, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đất nước với củng cố quốc phòng, an ninh sẽ góp phần nâng cao tiềm lực, sức mạnh tổng hợp và khả năng tự chủ của quốc gia. Đây chính là nền tảng quan trọng để Việt Nam vững vàng trước những biến động của thời cuộc, tận dụng hiệu quả các cơ hội phát triển, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.