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Nhật Bản mong muốn mở rộng hợp tác giáo dục với Việt Nam

Thứ Bảy, 05:30, 07/11/2026
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VOV.VN - Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được các cơ sở giáo dục của Nhật Bản, đặc biệt là giáo dục đại học và sau đại học, nhìn nhận như một cơ hội quý giá để thắt chặt hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực được cả hai nước coi là quốc sách quan trọng.

  Phóng viên VOV thường trú tại Nhật Bản phỏng vấn ông Ashizawa Shingo - Hiệu trưởng Đại học ngoại ngữ Kanda - cơ sở đào tạo hàng đầu trong việc giảng dạy và phổ cập tiếng Việt tại Nhật Bản, xung quanh nội dung này.

 PV: Ông đánh giá như thế nào về hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay, bao gồm cả Đại học ngoại ngữ Kanda?

Ông Ashizawa Shingo: Đại học ngoại ngữ Kanda có nhiều sinh viên theo học ngành tiếng Việt và hằng năm chúng tôi đều cử sinh viên sang các Đại học của Việt Nam như Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội… Trong thời gian qua, chúng tôi đã phái cử và tiếp nhận khoảng 60 sinh viên theo hình thức đó, tạo ra một hoạt động giao lưu sinh viên sôi nổi. Còn về Nhật Bản nói chung, hiện nay, Nhật Bản đang tiếp nhận rất nhiều sinh viên quốc tế từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nepal… Trong khi đó, số sinh viên Nhật Bản du học Việt Nam là khoảng 1.000 người mỗi năm.

Điều này cho thấy vẫn có sự mất cân bằng trong hợp tác đào tạo và tôi nghĩ cần tạo ra thêm các cơ hội để sinh viên Nhật Bản đến học tập tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Đại học ngoại ngữ Kanda, với chuyên ngành tiếng Việt, mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo đại học của Việt Nam. Đặc biệt, các Đại học của Việt Nam còn giảng dạy tiếng Anh, vì vậy, hy vọng rằng, sẽ có nhiều cơ hội du học Việt Nam hơn nữa dành cho không chỉ sinh viên Nhật Bản đang theo học tiếng Việt, mà cả các chuyên ngành khác nữa.

PV: Giáo dục bao giờ cũng được hai nước coi là quốc sách hàng đầu, vậy tới đây, hai nước cần làm gì để tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này?

Ông Ashizawa Shingo: Hiện nay, Đại học ngoại ngữ Kanda đang duy trì cơ chế thực tập 3 tuần tại Việt Nam dành cho các sinh viên đang học tiếng Việt. Tuy nhiên, điều cần thiết không phải nằm ở cách thức du học truyền thống như từ trước đến nay, mà cần mở rộng hơn nữa các phương thức đào tạo khác như tu nghiệp ngắn hạn, các khóa thực tập… Hiện nay, Đại học ngoại ngữ Kanda đang tập trung vào thúc đẩy mô hình “học đi đôi với hành”, nên rất cần phải mở rộng hình thức đào tạo, tạo thêm cơ hội ra nước ngoài và đến Việt Nam để học tập cho sinh viên.

Tất nhiên, du học ở đây không phải theo cách cũ mà theo những cách thức mới mà tôi vừa nêu trên, bao gồm cả phương thức “cùng học với sinh viên bản địa”. Có nghĩa là, chúng ta phải tìm cách để cho dù thời gian học có ngắn, nhưng hiệu quả sẽ cao. Với góc độ đó, có thể nói, giao lưu giáo dục là rất quan trọng. Đương nhiên, không phải bỗng chốc mà chúng ta có thể tăng số lượng sinh viên, nhưng nếu chúng ta tiến hành nhiều hoạt động ngắn hạn, sinh viên sẽ có cơ hội tự chiêm nghiệm để lựa chọn những thứ phù hợp cho mình, ví dụ như muốn học tập gì từ Việt Nam, Việt Nam có điểm gì thú vị, giao tiếp và kết bạn với người Việt Nam rất thích thú… để từ đó quyết định lựa chọn những chương trình đào tạo dài hơn.

nhat ban mong muon mo rong hop tac giao duc voi viet nam hinh anh 1
Ông Ashizawa Shingo - Hiệu trưởng Đại học ngoại ngữ Kanda. 

PV: Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đóng góp như thế nào vào việc tăng cường quan hệ hai nước nói chung và hợp tác giáo dục nói riêng, thưa ông?

Ông Ashizawa Shingo: Đầu tiên có thể khẳng định, điều rất quan trọng là chuyến thăm đóng góp cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tiếp theo là quan hệ kinh tế song phương, với sự giao lưu sâu rộng hơn của các doanh nghiệp và giao lưu nhân dân, cũng như hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ sôi động hơn và được mở rộng hơn nữa. Thiết nghĩ, đây sẽ là một vòng tuần hoàn tuyệt vời, khi các lãnh đạo chính trị trở nên thân thiết hơn, các doanh nghiệp gần gũi hơn với nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh hơn, các địa phương và các cơ sở giáo dục sẽ có quan hệ mật thiết hơn, cụ thể hơn. Tôi rất kỳ vọng vào vòng tuần hoàn này. Cụ thể, đối với Đại học ngoại ngữ Kanda, hiện nay chúng tôi đang tập trung mở rộng quan hệ với các trường đại học thuộc khối tư nhân của Việt Nam. Ví dụ như Đại học FPT. Đây là Đại học thứ 7 của Việt Nam ký kết hợp tác với chúng tôi. Rộng hơn, tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ mang lại nhiều cơ hội, không chỉ cho các trường đại học, mà cho cả các hoạt động kinh doanh, góp phần làm cho hợp tác Nhật – Việt tiếp tục sôi động hơn nữa. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn Hiệu trưởng!

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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