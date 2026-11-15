Nhật Bản rất coi trọng hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Nhật Bản xác định hợp tác quốc phòng với Việt Nam là ưu tiên

Thông tin với báo chí về cuộc gặp với Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, diễn ra hôm 9/11 tại Tokyo, nhân chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết đây là cuộc tiếp xúc lần thứ 3 giữa hai bên, tiếp nối cuộc hội đàm tại Tokyo vào tháng 7 và cuộc hội đàm diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Philippines.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro hội kiến tại Tokyo ngày 9/11/2026.

Ông Koizumi nhấn mạnh: “Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện, chia sẻ những giá trị và nguyên tắc cơ bản với Nhật Bản. Vì vậy, việc các Bộ trưởng Quốc phòng có cơ hội trao đổi trực tiếp định kỳ như thế này là vô cùng quan trọng”.

Bộ trưởng Koizumi cũng cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản luôn coi các nội dung như giao lưu nhân sự, hợp tác về trang thiết bị và công nghệ quốc phòng... với Bộ Quốc phòng Việt Nam là các vấn đề ưu tiên, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam, trên cơ sở mối quan hệ tin cậy với Bộ trưởng Phan Văn Giang.