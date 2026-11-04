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Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc cho 6 cá nhân của Việt Nam

Thứ Tư, 05:54, 04/11/2026
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VOV.VN - Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 cá nhân khác của Việt Nam đã được Nhật Bản quyết định trao tặng huân chương cao quý để tôn vinh những đóng góp to lớn cho quan hệ song phương.

Theo danh sách các cá nhân được trao tặng Huân chương đợt mùa Thu năm 2026 do Chính phủ Nhật Bản vừa công bố, 6 cá nhân Việt Nam được tặng Huân chương vì những cống hiến to lớn cho sự phát triển của quan hệ Nhật Bản - Việt Nam.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự vì những đóng góp trong việc tăng cường quan hệ hợp tác và tình hữu nghị thân thiết giữa Nhật Bản và Việt Nam.

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Một số loại Huân chương của Nhật Bản. Ảnh: Chính phủ Nhật Bản

Theo đánh giá của phía Nhật Bản, trong thời gian đảm nhiệm cương vị Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính đã đóng góp hết mình cho việc nâng cấp quan hệ Nhật Bản - Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời nỗ lực thúc đẩy cụ thể hóa và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hợp tác, nhằm đưa khuôn khổ quan hệ song phương mới giữa hai nước đạt được những kết quả thực chất.

Bên cạnh đó, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng được trao tặng Huân chương Mặt trời mọc có ngôi sao vàng và bạc vì những đóng góp trong việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Ngoài ra, 4 cá nhân Việt Nam khác là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo có đóng góp cho giao lưu, hợp tác giữa hai nước cũng nằm trong danh sách trao tặng Huân chương đợt mùa Thu năm 2026.

Huân chương Mặt trời mọc là huân chương cao quý của Nhật Bản, được trao tặng cho các cá nhân với những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, phát triển văn hóa Nhật Bản, cùng những cống hiến tiêu biểu khác.

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Thủ tướng Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc tặng nguyên lãnh đạo Việt Nam

VOV.VN - Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản tổ chức lễ trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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