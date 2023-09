Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

Ngày 31/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ dâng hương viếng Bác tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng.

Ông Nghiêm Xuân Thành- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám bất diệt và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, sau gần 20 năm thành lập, với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng”, tỉnh Hậu Giang tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ; kịp thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị bằng nhiều nghị quyết, đề án, chương trình có tính thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trong đó có nhiều nghị quyết, đề án trọng điểm của tỉnh đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân...

Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua là phần thưởng ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền, dân và quân Hậu Giang kính dâng lên Bác bằng tất cả lòng thành kính, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác.

Ông Đồng Văn Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân Hậu Giang sẽ suốt đời “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của cấp ủy, chính quyền, của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân Hậu Giang.

Ông Trần Văn Huyến (thứ tám từ trái qua)- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang và ông Trần Văn Chính- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Hậu Giang đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 41 đảng viên cao niên tuổi Đảng trong tỉnh.

Bến Tre vươn mình phát triển

Ngày 31/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc; 55 năm Bến Tre được tuyên dương danh hiệu “Anh dũng Đồng Khởi - Thắng Mỹ, diệt ngụy”.

Diễn văn tại lễ kỉ niệm do ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre trình bày đã nêu bật ý nghĩa to lớn, tầm quan trọng của cuộc Cách mạng tháng Tám thành công đã đánh đuổi đế quốc Pháp – Nhật, giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ phong kiến. Bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945 mãi mãi là áng thiên cổ hùng văn bất diệt, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của Cách mạng tháng Tám.

Ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí Thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đọc diễn văn kỉ niệm

Ở Bến Tre, trong đêm 23/8, khắp nơi trong tỉnh đã trương biểu ngữ, phát truyền đơn của Ủy ban khởi nghĩa kêu gọi Nhân dân lật đổ chính quyền bù nhìn, thiết lập chính quyền cách mạng. Ngày 25/8, Tỉnh ủy ra lệnh cấp tốc khởi nghĩa giành chính quyền. Với sức mạnh quật khởi, lực lượng quần chúng khởi nghĩa nhất tề xông lên với giáo, mác, tầm vông bao vây, tấn công chiếm trại Bảo an buộc chúng phải đầu hàng…

Trước khí thế khởi nghĩa của quần chúng, quân Nhật và tay sai hoàn toàn tê liệt không dám chống cự. Tỉnh trưởng Phan Văn Chỉ đầu hàng, chính quyền về tay Nhân dân lúc 17h chiều cùng ngày 25/8. Sau đó, cuộc khởi nghĩa ở Mỏ Cày Thạnh Phú, Ba Tri, Châu Thành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 26/8, Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Bến Tre làm lễ ra mắt đồng bào, chính quyền cách mạng nhân dân được thiết lập trên toàn tỉnh.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Bến Tre đã chiến đấu dũng cảm; đội quân tóc dài do nữ tướng Nguyễn Thị Định lãnh đạo đã làm cho quân thù khiếp vía. Phong trào Đồng khởi năm 1960 ở Bến Tre ra đời và việc vận dụng sáng tạo phương châm “hai chân, ba mũi” góp phần xứng đáng vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân và đại thắng ngày 30-4 lịch sử. Để biểu dương cho tinh thần quật khởi của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre, cách nay vừa tròn 55 năm, ngày 2-9-1968, Bộ Chỉ huy Miền đã trao tặng Bến Tre cờ danh dự thêu 8 chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”.

Đông đảo các đại biểu về Bến Tre dự lễ kỉ niệm

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng 8, Quốc Khánh 2/9, danh hiệu “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy” và thực hiện Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ vươn lên đạt nhiều chiến công, thành tựu mới.

Từ một tỉnh nghèo khó là “ốc đảo” nay Bến Tre đã vươn mình phát triển, là quê hương xứ dừa với gần 80 nghìn ha; 40 nghìn ha cây ăn trái đặc sản; mô hình trồng hoa kiểng, cây giống, chăn nuôi gia súc, gia cầm của người dân ngày càng được nhân rộng.

Công tác thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện gió tại tỉnh Bến Tre được quan tâm và đã giải quyết việc làm, tạo nguồn ngân sách đáng kể; hộ nghèo giảm còn khoảng 3%. Cơ sở hạ tầng xứ dừa nay đã từng bước hoàn thiện và nâng cao; các cây cầu Rạch Miễu, Hàm Luông, Cổ chiên và tới đây là cầu Rạch Miễu 2, Đình Khao ... đã xóa cảnh ngăn sông cách trở.

Phong trào “Thi đua Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực đã được cả hệ thống chính trị đồng lòng thực hiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Bến Tre phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước vào năm 2030. Do đó nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ và nhân dân Bến Tre rất nặng nề, cần phải nỗ lực không ngừng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam kêu gọi ra sức thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đồng Khởi mới”, biến tinh thần anh dũng Đồng khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào Đồng Khởi trong phát triển kinh tế - xã hội, xem đây là điểm nhấn quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đưa tỉnh trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực vào năm 2025 và đạt tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Dịp này, UBND tỉnh Bến Tre đã tặng bằng khen cho hàng chục tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.