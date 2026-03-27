Nhiều kiến nghị cử tri được xử lý kịp thời, góp phần tháo gỡ bức xúc xã hội

Thứ Sáu, 11:41, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo báo cáo, 1.210 trong số 1.256 kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã được giải quyết, trả lời (chiếm 96,3%), góp phần tháo gỡ nhiều vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội.

Sáng nay (27/3), Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tổ chức phiên họp cung cấp thông tin, giải trình về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV để hoàn thiện báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XVI.

Toàn cảnh phiên họp

Theo dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, có hơn 1.256 kiến nghị của cử tri được tiếp nhận, tổng hợp. Nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó một số lĩnh vực được nhiều cử tri quan tâm như: chính sách cán bộ, công chức, chính sách với người có công với cách mạng, nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên, môi trường, y tế, giáo dục, đào tạo, xây dựng, giao thông vận tải. 1.210 trong số 1.256 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, đạt 96,3%.

Các Bộ, ngành đã nghiên cứu, xem xét, giải quyết 158 kiến nghị của cử tri, chiếm 13,6% tổng số kiến nghị cử tri được xem xét, giải quyết, trả lời. Việc giải quyết kiến nghị được chú trọng hơn, nhiều Bộ ngành đã tiếp nhận, trả lời nhanh các ý kiến, kiến nghị của cử tri góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân. Văn bản trả lời cụ thể, rõ ràng, hạn chế tình trạng trả lời chung chung, nặng về trích dẫn quy định pháp luật, giúp cử tri hiểu thêm về những chính sách, pháp luật, giải pháp của Nhà nước và kết quả triển khai thực tế cũng như chia sẻ những khó khăn của Bộ, ngành trong quản lý ngành, lĩnh vực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp

Trình bày báo cáo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Trần Thị Nhị Hà cho biết, trong quá trình tổng hợp và theo dõi, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhận thấy Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành đã rất chủ động, tích cực, trách nhiệm và chú trọng về chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và cũng đã phối hợp rất tốt với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát trong tiến độ giải quyết cũng như có báo cáo kịp thời để làm rõ những thông tin cũng như trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo đảm chất lượng và trách nhiệm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Trần Thị Nhị Hà phát biểu tại phiên họp

"Thông qua việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chính phủ, các Bộ, ngành đã kịp thời rà soát, sửa đổi nhiều quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Trần Thị Nhị Hà nhấn mạnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nhận định các kết quả đạt được và thẳng thắn nhìn nhận, phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của việc chậm giải quyết kiến nghị của cử tri, đặc biệt đối với những kiến nghị kéo dài qua nhiều năm.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phát biểu tại phiên họp

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, một điểm nhấn và cũng cần kiến nghị trong báo cáo của chuyên đề giám sát là Bộ Chính trị vừa mới ban hành Kết luận 09 theo tinh thần, tư duy là hoàn thiện pháp luật, tức là sửa pháp luật theo một cấu trúc hiện đại, tổng thể, không sửa riêng lẻ từng luật, từng điều khoản, từng lĩnh vực.

"Tôi cho rằng việc bám sát quan điểm này, cùng với tăng cường giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật chi tiết theo Nghị quyết 560 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, vướng mắc trong các kiến nghị của cử tri", ông Nguyễn Ngọc Sơn nói.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Kết luận phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nhấn mạnh, đây là hoạt động rất quan trọng của Quốc hội trong việc xem xét, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Bà Lê Thị Nga đề nghị các bộ, ngành quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Những kiến nghị của cử tri không thể giải quyết trong một sớm một chiều, đặc biệt với các vấn đề liên quan đến nguồn lực, nhưng cũng không thể để kéo dài quá lâu.

"Trong quá trình giải quyết, các bộ, ngành cần xác định rõ trách nhiệm, có địa chỉ cụ thể, không nêu chung chung. Chúng tôi sẽ đưa ra Quốc hội danh mục các kiến nghị, đồng thời chỉ rõ bộ, ngành nào giải quyết tốt, bộ, ngành nào chậm, chậm bao lâu để có giải pháp thúc đẩy việc thực hiện", bà Lê Thị Nga khẳng định.

Vân Hồng/VOV1
Tin liên quan

Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu lãnh đạo chủ chốt

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự để kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định. 

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự để kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định. 

Giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng 25/3, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng “Giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội”. Thượng tướng Trần Quang Phương-Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

VOV.VN - Sáng 25/3, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng “Giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội”. Thượng tướng Trần Quang Phương-Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các nhà khoa học trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo công bố của Hội đồng bầu cử Quốc gia, có nhiều người làm khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

VOV.VN - Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo công bố của Hội đồng bầu cử Quốc gia, có nhiều người làm khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

