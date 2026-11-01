Nhìn lại tuần đầu Kỳ họp thứ 2: Xây dựng những quy định phù hợp hơn với thực tiễn

Những vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng được các đại biểu phân tích sâu sắc. Qua các phiên thảo luận, một yêu cầu xuyên suốt được đặt ra: hoàn thiện thể chế phải xuất phát từ thực tiễn, tháo gỡ được những điểm nghẽn và tạo chuyển biến thực chất trong đời sống xã hội.

Nội dung được các đại biểu quan tâm nhiều nhất trong tuần qua là tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Các đại biểu đánh giá tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt trên 9% trong bối cảnh thế giới nhiều biến động là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, vấn đề không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả sử dụng, chuyển hóa thành năng suất, giá trị gia tăng và lợi ích thiết thực cho người dân.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, đoàn Cần Thơ, cho rằng: “Mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước là cần thiết, nhưng không nên giao cơ học mà cần có căn cứ vào nguồn lực, khả năng hấp thụ vốn và nhiệm vụ chiến lược của từng địa phương. Bên cạnh GRDP, cần bổ sung tiêu chí đánh giá đóng góp vào an ninh lương thực, bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ chung khác, nhưng không điều chỉnh trực tiếp số liệu GRDP để bảo đảm nguyên tắc thống kê”.

Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai. (Ảnh: Quochoi.vn)

Một vấn đề được nhiều đại biểu nhấn mạnh là chất lượng tăng trưởng phải được nhìn nhận từ chính đời sống người dân và sức khỏe của doanh nghiệp. Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai, phân tích: “Đằng sau những con số tăng trưởng, người dân quan tâm đến khi trang trải cuộc sống thì còn tích lũy được bao nhiêu, và doanh nghiệp quan tâm sau chi phí lãi vay còn nguồn lực nào để đầu tư công nghệ, năng suất và doanh nghiệp lớn lên. Điều này đặt ra yêu cầu phải làm rõ điểm nghẽn đang cản trở thành quả tăng trưởng lan tỏa đến từng gia đình, từng doanh nghiệp như thế nào. Đề nghị Chính phủ đánh giá chất lượng tăng trưởng bằng thu nhập thực, việc làm bền vững, khả năng tích lũy của người dân và năng lực tái đầu tư của doanh nghiệp trong nước để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị”.

Từ yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, các đại biểu đề nghị phân tích rõ đóng góp của từng động lực như tiêu dùng trong nước, đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, xuất khẩu và năng suất lao động; đồng thời khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế, phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tái cấu trúc thị trường tài chính; Cân đối thời hạn, tính chất nguồn vốn và sử dụng vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư xã hội rất lớn trong giai đoạn 2026-2030 mà không ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng. Đại biểu Hà Đức Minh, đoàn Lào Cai, đề nghị: “Ưu tiên nguồn lực cho khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược và lĩnh vực trọng điểm quốc gia được Chính phủ xác định để làm động lực dẫn dắt. Chủ động, mạnh dạn đổi mới phương thức, cách làm, cho phép thí điểm thực hiện các cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu sáng kiến công nghệ mới có tính đột phá và rủi ro cao, gắn với sẵn sàng triển khai các quy định về chấp nhận rủi ro trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.”

Giải trình trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, quý IV phải tăng trưởng 12,5%. Đây là thách thức rất lớn, song Chính phủ xác định vẫn còn dư địa và động lực để nền kinh tế tăng tốc. Trọng tâm điều hành là tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, đất đai, thủ tục, vật liệu xây dựng, vốn và thị trường cho doanh nghiệp; thúc đẩy các dự án đủ điều kiện sớm đi vào sản xuất, kinh doanh; phát huy các động lực đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và hỗ trợ các địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu. (Ảnh: VGP)

Trong hai buổi thảo luận về kinh tế-xã hội, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo cũng giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm. Đáng chú ý là các giải pháp phòng, chống thiên tai, sạt lở, thích ứng với biến đổi khí hậu; hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa để sử dụng thống nhất từ năm học 2028-2029 và cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh sớm hơn một năm so với nghị định của Chính phủ.

Cùng với bài toán tăng trưởng, những bất cập của thị trường bất động sản, chính sách đất đai và nhà ở tiếp tục là vấn đề nóng tại nghị trường. Qua thảo luận các dự án luật, nhiều đại biểu chỉ ra thực trạng giá nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đều ở mức cao, vượt xa khả năng chi trả của nhiều người dân. Chính sách nhà ở xã hội cần bảo đảm đúng đối tượng; việc định giá đất phải minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đồng thời phải kiểm soát giao dịch bất động sản, bảo vệ quyền lợi người mua nhà.

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Các ý kiến nhấn mạnh cần cụ thể hóa nguyên tắc nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ bằng những tiêu chí rõ ràng, có thể kiểm chứng.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Phòng, đề nghị: “Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần xác định những nhóm người có nguy cơ mất nguồn sinh kế chủ yếu sau thu hồi đất để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, đặc biệt là đối với hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và người trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp. Đồng thời, cũng cần quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá kết quả phục hồi sinh kế sau thu hồi đất”.

Với nhà ở xã hội, các đại biểu đề nghị cần có cơ chế quản lý giá bán lại sau 5 năm để tránh tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước để đầu cơ, trục lợi. Đại biểu Lý Anh Thư, đoàn An Giang, đề nghị: “Trên thực tế, dù nhà ở xã hội được bán lại với giá thấp hơn nhà ở thương mại, mức giá đó vẫn có thể cao hơn đáng kể so với giá bán ban đầu. Khi đó, người bán có thể thu được khoản chênh lệch lớn từ chính tài sản được hình thành nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, trong khi người mua thuộc diện được hưởng chính sách lại phải gánh mức giá cao hơn nhiều so với khả năng chi trả dự kiến".

Bên cạnh các vấn đề kinh tế, dân sinh, việc sửa đổi Bộ luật Hình sự cũng là nội dung nhận được nhiều ý kiến thảo luận. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa tính nghiêm minh, răn đe với tính nhân đạo, hướng thiện; bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời tránh hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh.

Liên quan đến hình phạt tử hình, các đại biểu nhất trí bỏ hình phạt này ở 4 tội danh: Bạo loạn, Chống loài người, Tội phạm chiến tranh và Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Tuy nhiên, với tội mua bán trái phép chất ma túy, trước đề xuất thu hẹp khung hình phạt tử hình, một số đại biểu đề nghị tiếp tục cân nhắc đối với trường hợp phạm tội với quy mô lớn hoặc đối tượng chủ mưu, đầu nậu.

Đại biểu Phạm Văn Hoà phân tích: “Hiện nay tình hình mua bán chất ma túy số có số lượng rất lớn. Ở đây tôi đề xuất đối với tội mua bán chất ma túy mà có số lượng lớn so với định lượng hiện nay thì phải là xử. Tại sao sản xuất ma túy thì chúng ta còn giữ tội tử hình, còn mua bán là chúng ta là không giữ. Cho nên tôi đề xuất là nên cân nhắc giữ tội tử hình này lại khi đến thời điểm chín muồi, tình hình ma túy giảm nhiều thì sẽ đề xuất cùng lúc là tội mua bán ma túy và tội sản xuất ma túy là miễn tội tử hình mà chỉ là tội là chung thân thôi.”

Một tuần làm việc với nhiều vấn đề lớn được đặt ra từ thực tiễn cho thấy yêu cầu hoàn thiện thể chế ngày càng gắn chặt với mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Từ chính sách tăng trưởng, thị trường vốn đến đất đai, nhà ở và pháp luật hình sự, các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều hướng tới việc xây dựng những quy định phù hợp hơn với thực tiễn, có tính khả thi và đi vào cuộc sống.