Mở rộng quyền tự chủ trong hoạt động mua sắm, đấu thầu

Luật mở rộng quyền tự chủ của cơ quan, tổ chức trong hoạt động mua sắm, đấu thầu; đồng thời bổ sung các trường hợp chỉ định thầu, đặt hàng đối với lĩnh vực chiến lược, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Các cơ chế này đi kèm yêu cầu công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Theo đó, quyền tự chủ được áp dụng đối với các gói thầu không sử dụng ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp Nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cơ quan, tổ chức cũng được tự quyết định lựa chọn nhà thầu đối với một số gói thầu sử dụng vốn do tổ chức, cá nhân trong nước tài trợ mà nhà tài trợ yêu cầu không lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật; gói thầu của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn vốn vay theo quy định.

Toàn cảnh phiên họp chiều 21/11

Đáng chú ý, đối với phần kinh phí khoán chi của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng toàn bộ hoặc một phần ngân sách Nhà nước, tổ chức, cá nhân chủ trì được tự quyết định lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ để thực hiện nhiệm vụ. Trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ có thể thực hiện trực tiếp từ hộ gia đình, cá nhân.

Quy định này hướng tới tăng tính chủ động cho đơn vị sử dụng vốn, nhất là trong triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo vốn đòi hỏi tiến độ và cách thức mua sắm linh hoạt. Tuy nhiên, quyền tự chủ không đồng nghĩa với việc buông lỏng quản lý. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ban hành văn bản quy định về hoạt động mua sắm, đấu thầu thì phải công khai văn bản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Luật đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc bảo đảm quyền tự chủ, tự quyết định phải gắn với trách nhiệm giải trình, kiểm tra, giám sát; phân định rõ chức năng quản lý nhà nước với trách nhiệm của người có thẩm quyền, chủ đầu tư và bên mời thầu.

Các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu và đặt hàng

Luật Đấu thầu (sửa đổi) cũng bổ sung, mở rộng các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu và đặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ, tính đặc thù của từng gói thầu, dự án.

Với hình thức chỉ định thầu, Luật quy định các trường hợp như gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền quốc gia; xử lý hậu quả thiên tai, sự kiện bất khả kháng; bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng người dân; phòng, chống dịch bệnh; gói thầu có yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu, nhà sản xuất cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.

Đáng chú ý, chỉ định thầu còn được áp dụng đối với gói thầu thuộc lĩnh vực chiến lược theo chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; các dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đặc biệt và chuyển đổi số. Một số gói thầu mua sắm hàng hóa từ nhà thầu đã trúng thầu và ký hợp đồng thực hiện gói thầu tương tự trước đó cũng thuộc trường hợp được áp dụng hình thức này.

Đối với đặt hàng, Luật mở rộng phạm vi áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc các lĩnh vực chiến lược; nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trọng điểm, quan trọng quốc gia; công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn; hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, giao thông xanh, quốc phòng, an ninh và đào tạo nhân lực gắn với chuyển giao công nghệ. Sản phẩm, hàng hóa từ kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược cũng thuộc diện có thể đặt hàng.

Trong lựa chọn nhà đầu tư, Luật bổ sung trường hợp chỉ định nhà đầu tư đối với dự án có yêu cầu cấp bách hoặc cần đẩy nhanh tiến độ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; dự án có yêu cầu về quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ chiến lược hoặc cần bảo đảm tính tương thích, đồng bộ về công nghệ.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt cũng được quy định đối với dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia hoặc nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chiến lược cần đặt hàng, giao ngay nhà đầu tư triển khai; những dự án có yêu cầu đặc thù về quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn lựa chọn mà các hình thức thông thường không đáp ứng được.

Việc mở rộng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư không làm thay đổi yêu cầu bảo đảm cạnh tranh, công khai và minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Luật quy định các tiêu chí, điều kiện áp dụng; giao Chính phủ quy định chi tiết từng trường hợp, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu với quyết định lựa chọn hình thức đấu thầu. Cơ chế kiểm tra, giám sát, hậu kiểm và xử lý vi phạm được đặt ra nhằm hạn chế nguy cơ lợi dụng quy định để trục lợi, gây thất thoát, lãng phí.

Luật Đấu thầu (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. Riêng quy định tại khoản 4 Điều 35 có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.