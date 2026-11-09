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Những nhiệm vụ chưa có tiền lệ cần cơ chế, chính sách đặc biệt

Thứ Hai, 17:59, 09/11/2026
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VOV.VN - Ngày 9/11, Tạp chí Cộng sản tổ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Bộ Tài chính tổ chức chức hội thảo "Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách trong những tình huống đặc biệt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới".

Trong tham luận hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, mỗi giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt đều đặt ra yêu cầu phải có những quyết sách mang tính đột phá. Khi mục tiêu phát triển vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường, các cơ chế, chính sách cũng cần được thiết kế theo cách tiếp cận đặc biệt để tạo không gian cho đổi mới, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy hành động. Cuộc tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW là một minh chứng sinh động.

“Đây không chỉ là sắp xếp về tổ chức, mà còn là quá trình xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm giải quyết nhiệm vụ đặc biệt trong giai đoạn phát triển đặc biệt của đất nước. Nhiều vấn đề chưa có tiền lệ đã được xử lý thông qua những quyết sách kịp thời, những cơ chế linh hoạt và sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị”, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, thực tiễn triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW không chỉ cung cấp những bài học có giá trị đối với quá trình đổi mới tổ chức bộ máy, mà còn gợi mở nhiều vấn đề quan trọng về xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách trong những tình huống đặc biệt, góp phần hoàn thiện năng lực kiến tạo thể chế, nâng cao chất lượng quản trị đất nước và đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Thực tiễn cuộc tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW đã khẳng định: Thể chế phải đi trước mở đường cho phát triển; những nhiệm vụ chưa có tiền lệ đòi hỏi những cơ chế, chính sách phù hợp, có tính đột phá; đổi mới tổ chức bộ máy thực chất là đổi mới phương thức quản trị quốc gia và năng lực kiến tạo thể chế, năng lực quản trị ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh của quốc gia.

Đây không chỉ là những bài học từ cuộc cải cách tổ chức bộ máy mà còn là những gợi mở quan trọng cho quá trình hoàn thiện thể chế phát triển và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại trong kỷ nguyên mới.

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Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Một số kinh nghiệm trong xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Từ thực tiễn triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh một số kinh nghiệm cần tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng trong quá trình xây dựng và thực thi các cơ chế, chính sách đặc thù.

Một là, sự lãnh đạo thống nhất, xuyên suốt của Đảng là nhân tố quyết định thành công của các cơ chế, chính sách đặc thù. Đây không chỉ là yêu cầu bảo đảm sự thống nhất về mục tiêu, định hướng phát triển mà còn là điều kiện quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện.

 Thời gian tới, đối với những nhiệm vụ chiến lược như phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, hình thành các cực tăng trưởng mới hay thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao…, cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc định hướng, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù.

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Hội thảo "Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách trong những tình huống đặc biệt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới". 

Hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng thể chế, bảo đảm thể chế thực sự đi trước mở đường cho phát triển. Thể chế không chỉ giải quyết những vấn đề đã phát sinh mà cần dự báo, dẫn dắt và tạo không gian cho những động lực phát triển mới. Đối với những lĩnh vực mới, những vấn đề chưa có tiền lệ hoặc những nhiệm vụ có tính chiến lược quốc gia, cần mạnh dạn nghiên cứu, thí điểm và áp dụng các cơ chế phù hợp, bảo đảm vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát hiệu quả các rủi ro có thể phát sinh.

Ba là, lấy đổi mới quản trị đất nước và quản trị địa phương làm mục tiêu xuyên suốt của cải cách. Mọi cải cách về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính hay chuyển đổi số cuối cùng đều phải được đánh giá bằng khả năng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong điều kiện phát triển mới cần tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại theo hướng phân định rõ trách nhiệm, tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao tính chủ động của địa phương và phát huy mạnh mẽ vai trò của các chủ thể trong xã hội.

Bốn là, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi. Việc giao thêm thẩm quyền phải đi cùng với trách nhiệm giải trình rõ ràng; giao nhiệm vụ phải đi cùng với điều kiện bảo đảm thực hiện. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai trên phạm vi cả nước, đồng thời cũng là điều kiện để khơi thông nguồn lực, phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao hiệu quả quản trị ở từng địa phương.

Năm là, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng của mô hình quản trị hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Mục tiêu cuối cùng của mọi cơ chế, chính sách đặc thù là khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, những gợi mở từ thực tiễn cuộc tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW cho thấy, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới không chỉ là tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để xử lý những vấn đề cụ thể, mà sâu xa hơn là không ngừng nâng cao năng lực kiến tạo thể chế, năng lực quản trị đất nước và quản trị địa phương, năng lực tổ chức thực hiện và khả năng thích ứng trước những yêu cầu phát triển mới.

"Thực tiễn này cũng khẳng định, trong những giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt, thành công của cải cách không chỉ phụ thuộc vào nguồn lực hay điều kiện khách quan, mà trước hết phụ thuộc vào năng lực kiến tạo thể chế và khả năng tổ chức thực hiện. Đối với những nhiệm vụ có quy mô lớn, phạm vi tác động rộng và nhiều nội dung chưa có tiền lệ, việc xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp có ý nghĩa quyết định trong việc chuyển hóa chủ trương thành hành động, chuyển hóa quyết tâm chính trị thành kết quả phát triển", theo Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Nguyễn Vân/VOV.VN
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