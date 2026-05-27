Ninh Bình có tân Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh

Trao quyết định và chúc mừng, ông Trần Huy Tuấn Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, ông Trần Đăng Quỳnh là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ.

Trong thời gian qua, trên các cương vị công tác, ông Trần Đăng Quỳnh đã cùng tập thể lãnh đạo tỉnh triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

ÔNg Trần Huy Tuấn-Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tặng hoa chúc mừng. Ảnh: ĐL

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ vọng trên cương vị mới, ông Trần Đăng Quỳnh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn yêu cầu Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Tỉnh ủy; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự tiên phong, gương mẫu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, gần dân, sát thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tân Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: ĐL

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Đăng Quỳnh bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng.

Tân Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần xây dựng Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững.