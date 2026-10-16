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Ông Bùi Thanh Nhân giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

Thứ Sáu, 14:10, 16/10/2026
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VOV.VN - Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, được phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Trưa 16/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì hội nghị.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, được phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. 

Ong bui thanh nhan giu chuc truong ban tuyen giao thanh uy tp.hcm hinh anh 1
Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao quyết định và chúc mừng ông Bùi Thanh Nhân (thứ hai từ phải sang) và các cán bộ. (ảnh: Nguyên Vũ)

Ông Bùi Thanh Nhân sinh năm 1974, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân ngôn ngữ Anh và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nhân có hơn 20 năm công tác trong tổ chức công đoàn, từng đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương (cũ).

Từ ngày 1/7/2025, ông được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, nhiệm kỳ 2023-2028. Tháng 12/2025, ông Bùi Thanh Nhân được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến tháng 6/2026, tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, ông tiếp tục được bầu vào Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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