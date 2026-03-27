Ông Hoàng Giang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI Vũ Quỳnh Khánh nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra dân chủ, đúng quy định. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,998%, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước; qua đó bầu đủ 10 đại biểu Quốc hội, 61 đại biểu HĐND tỉnh và 2.106 đại biểu HĐND cấp xã.

Toàn cảnh hội nghị

Theo chương trình, kỳ họp đã nghe báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử và xác nhận tư cách 61 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong quá trình bầu cử; xem xét, thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2026.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu đạt 100%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Hoàng Giang, sinh năm 1972, dân tộc Kinh, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ chuyên môn: Kỹ sư mật mã, Kỹ sư tin học, Tiến sĩ quân sự chuyên ngành Tổ chức - chỉ huy; lý luận chính trị: cao cấp.

Hội nghị cũng bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: ông Vũ Quỳnh Khánh, bà Hoàng Thị Thanh Bình và ông Lý Bình Minh, với số phiếu tán thành đạt 100% số đại biểu có mặt. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII đều tái đắc cử từ khóa XVI. Kỳ họp cũng tiến hành bầu Trưởng các ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh thuộc UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI được tín nhiệm bầu tái đắc cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu đạt 100%.

Các Đại biểu HĐND biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1975, quê quán Hà Nội; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; lý luận chính trị: cao cấp. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các cơ quan Trung ương và địa phương; từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026; được điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai sau sáp nhập.

Tại kỳ họp chuyên đề tháng 11/2025, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI đã bầu ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVII hôm nay, ông tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

HĐND tỉnh cũng bầu 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Ngô Hạnh Phúc, ông Giàng Quốc Hưng, ông Nguyễn Thành Sinh, ông Phan Trung Bá và bà Vũ Thị Hiền Hạnh, với kết quả số phiếu tán thành đều đạt 100%. Trong số các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, có ông Giàng Quốc Hưng được bầu mới, các Phó Chủ tịch còn lại tái đắc cử từ nhiệm kỳ trước.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kỳ họp cũng tiến hành bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực theo quy định của pháp luật; Thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2026, làm cơ sở để HĐND tỉnh chủ động triển khai chương trình công tác trong năm.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của HĐND và bộ máy chính quyền địa phương trong cả nhiệm kỳ.

Ông Hoàng Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông đề nghị HĐND, UBND tỉnh sớm ban hành quy chế làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, cần nhanh chóng bắt tay triển khai nhiệm vụ với tinh thần 'chỉ bàn làm, không bàn lùi", tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang khẳng định, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Chủ tịnh UBND tỉnh Lào Cai khóa XVII Nguyễn Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Hoàng Giang khẳng định việc được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Ông nhấn mạnh, trước yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động, sẽ cùng tập thể lãnh đạo HĐND tỉnh tập trung nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết theo hướng dẫn dắt phát triển; tăng cường giám sát các vấn đề cử tri và doanh nghiệp quan tâm; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động dân cử, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng các Ban HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII

Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII thành công, tạo nền tảng quan trọng để bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026–2031 hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.